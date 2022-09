Guillermo Ferracuti palpitó el duelo del Deportivo Maipú ante Estudiantes de Río Cuarto

Deportivo Maipú, que viene de empatar 2 a 2 ante el Deportivo Madryn, intentará sumar de a tres en Río Cuarto.

Al equipo dirigido por Juan Manuel Sara le quedan cinco partidos por disputar, ya que debe cumplir una fecha libre.

Guilermo Ferracuti horizontal Maipù.jpg Guillermo Ferracuti aseguró que no pierden la esperanza de ingresar al Reducido. Foto: Diario UNO

El lateral izquierdo fue muy claro en sus conceptos y sobre el duelo ante el León, dirigido por el mendocino Marcelo Vázquez, reconoció: "Nos toca afrontar un partido durísimo. Sabemos que Estudiantes viene bien y se hacen fuertes en su cancha. Nosotros estamos obligados a ganar para poder tener aspiraciones de poder tener chances de clasificar al Reducido".

"Nos quedan cinco partidos por disputar y sabemos que si no ganamos, las chances de clasificar se disminuirán. Nos quedan varios puntos en juego, vamos a salir a la cancha de Estudiantes a buscar los tres puntos. Enfrentaremos al equipo que tiene al goleador del torneo y no tenemos mucho margen de error", agregó.

El jugador, que se inició en Newell's Old Boys, se lamentó por los dos puntos que se les escaparon ante el Deportivo Madryn en calle Vergara: "No esperábamos arrancar perdiendo dos a cero de local. Sacamos lo positivo, que pudimos igualar el cotejo con un jugador menos y pudimos ganar el partido, lo buscamos hasta el final, no nos dio la nafta para ganarlo".

Guillermo Ferracuti hizo un análisis de la campaña del Deportivo Maipú: "Tuvimos momentos muy buenos. En el partido que se suspende ante Tristán Suárez y nos quitaron los tres puntos, veníamos con un envión anímico importante y nos costó sobreponernos. El balance es bastante bueno, no perdemos la esperanza de ingresar al Reducido".