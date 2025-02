Gorosito reveló su cruce con dos integrantes del Consejo de Fútbol de Boca tras el partido: qué sucedió

A la hora de analizar lo que fue una serie pareja ante Boca, manifestó: “Dos partidos completamente diferentes. Allá podríamos haber ampliado la diferencia de dos a tres goles. Ayer Boca jugó mejor que nosotros. La idea era pasar, no defendernos tan atrás aunque Boca nos llevó a jugar más metidos en nuestra área”.

Al ser consultado sobre la situación de Fernando Gago, quien tendría las horas contadas en el Xeneize, Gorosito fue franco: “El lío en Boca no es la idea nuestra. Fernando y Fabricio (Coloccini) son buenos pibes, los conozco de chicos. Pero pensamos en nosotros, no pensamos en el contrario. Ahora hay que ir a Iquique para ganar y en el cierre en nuestra cancha clasificar a la Copa Libertadores”.

Para finalizar, se refirió a la poca fe que el mundo del fútbol depositó en Alianza Lima: “Nos molestó el desprecio a los jugadores. Cuando ganamos en Perú, no era mérito nuestro, sino que se hablaba de que perdió Boca. Nos daban por descontado. Se había adelantado el partido que iba a jugar el sábado Boca con Rosario Central para el viernes, para el martes con Iquique".

El cruce de Pipo Gorosito con dos integrantes del Consejo de Fútbol de Boca

Antes de cerrar su entrevista, Gorosito reveló que antes de abandonar la Bombonera protagonizó un particular episodio: “Hay cosas que te llenan de orgullo. Cuando volvía de la conferencia de prensa, dos miembros del Consejo de Fútbol de Boca me gritaron y me dieron un abrazo".

"Eso me llena de orgullo. En el fútbol nos conocemos todos, sabemos quién es buena gente. A mí no me importa ser buen entrenador, a mí me importa ser buena persona”, sentenció el director técnico de Alianza Lima.