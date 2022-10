Godoy Cruz confirmó la salida de Favio Orsi y Sergio Gómez.

►TE PUEDE INTERESAR: Favio Orsi y Sergio Gómez se despidieron de Godoy Cruz

Los ex entrenadores de Ferro, tras la derrota ante Estudiantes en La Plata, en el último partido de la Liga Profesional, se despidieron de los jugadores. Tenían contrato hasta diciembre de 2023 y llegaron a un acuerdo con los dirigentes para rescindir el contrato.

Favio Orsi se había despedido en las redes sociales

Favio Orsi, uno de los entrenadores, posteó en su cuenta de Twiter. “¡Gracias a todos los empleados de Club Godoy Cruz por hacernos semejante agasajo, y por respetarnos, y por inculcarnos ese sentido de pertenencia que para nosotros es clave. Gracias por las emociones que hoy compartimos y los abrazos que nos dimos. Objetivo cumplido, y no me refiero al deportivo, me refiero al humano!, posteó con una imagen de todos los empleados e integrantes del cuerpo técnico de Godoy Cruz, en el predio de Coquimbito.

Para la foto también posaron el presidente Alejandro Chapini y el manager Daniel Walter Oldrá. No se lo vio al vicepresidente José Mansur.

Diego Flores está muy cerca de retornar a Godoy Cruz para suceder a la dupla técnica compuesta por Favio Orsi-Sergio Gómez, quienes en abril pasado fueron los elegidos por la dirigencia tombina para reemplazar al Traductor.