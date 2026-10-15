Gimnasia y Esgrima recibió a Godoy Cruz y la Lepra goleó en el Torneo Proyección Clausura 2026

El Lobo y el Tomba no se sacaron diferencias.

Gimnasia y Esgrima, dirigido por Luciano Cipriani, está haciendo una muy buena campaña ya que sumó su sexto partido sin perder, con 3 triunfos y 3 empates. El Mensana se ubica en el 3er puesto con 21 puntos y por ahora se está clasificando a los octavos de final. Por su parte, el Tomba, dirigido por Darío Alaniz, marcha 8vo con 18 puntos y acumuló su segundo empate seguido.

Godoy Cruz, el equipo de Darío Alaniz sacó un punto importante como visitante.

En la 14ta fecha Gimnasia y Esgrima jugará como visitante ante Atlético Tucumán y Godoy Cruz será local frente a Instituto de Córdoba. Ambos encuentros se disputarán el próximo jueves 22 de octubre desde las 15.

Independiene Rivadavia goleó a Colón en Santa Fe

Independiente Rivadavia consiguió una importante victoria por 4 a 1 frente a Colón de Santa Fe, en un encuentro disputado en Santa Fe.

Con goles de Facundo Ortiz, Tobías Ganduglia, Rodrigo Giménez y Matías Salvo, el conjunto azul consiguió una diferencia amplia en el marcador y volvió al triunfo después de 4 partidos (2 derrotas y 2 empates) aunque de todas formas ocupa el 15to lugar con 12 puntos.

La Lepra volverá a presentarse el próximo miércoles 21 de octubre a las 15. Ese día el equipo dirigido por Nicolás Medina recibirá a San Martín de San Juan en la Ciudad Deportiva.