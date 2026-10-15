Gimnasia y Esgrima recibió a Godoy Cruz y la Lepra goleó en el Torneo Proyección Clausura 2026

Se jugó la 13ra fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que se destacó el duelo de mendocinos entre Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz y la victoria de Independiente Rivadavia como visitante.
Gimnasia y Esgrima empató con Godoy Cruz en el Torneo Clausura de Reserva, mientras que Independiente Rivadavia goleó como visitante
Se jugó la 13ra fecha del Torneo Proyección Clausura 2026 en la que se destacó el duelo de mendocinos entre Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz y la victoria de Independiente Rivadavia como visitante.
A 5 fechas del final de la fase regular los 3 equipos mendocinos buscan la clasificación a los playoffs.
Gimnasia y Esgrima y Godoy Cruz no se sacaron ventajas y empataron sin goles en el partido correspondiente al Grupo A que se disputó en el estadio Víctor Legrotaglie.
Gimnasia y Esgrima, dirigido por Luciano Cipriani, está haciendo una muy buena campaña ya que sumó su sexto partido sin perder, con 3 triunfos y 3 empates. El Mensana se ubica en el 3er puesto con 21 puntos y por ahora se está clasificando a los octavos de final. Por su parte, el Tomba, dirigido por Darío Alaniz, marcha 8vo con 18 puntos y acumuló su segundo empate seguido.
En la 14ta fecha Gimnasia y Esgrima jugará como visitante ante Atlético Tucumán y Godoy Cruz será local frente a Instituto de Córdoba. Ambos encuentros se disputarán el próximo jueves 22 de octubre desde las 15.
Independiente Rivadavia consiguió una importante victoria por 4 a 1 frente a Colón de Santa Fe, en un encuentro disputado en Santa Fe.
Con goles de Facundo Ortiz, Tobías Ganduglia, Rodrigo Giménez y Matías Salvo, el conjunto azul consiguió una diferencia amplia en el marcador y volvió al triunfo después de 4 partidos (2 derrotas y 2 empates) aunque de todas formas ocupa el 15to lugar con 12 puntos.
La Lepra volverá a presentarse el próximo miércoles 21 de octubre a las 15. Ese día el equipo dirigido por Nicolás Medina recibirá a San Martín de San Juan en la Ciudad Deportiva.