Gimnasia y Esgrima cortó una racha de seis triunfos seguidos de local

Los seis triunfos consecutivos del equipo de Gimnasia y Esgrima en el Legrotaglie

* vs. Deportivo Morón (2-1)

* vs. Brown de Adrogué (3-1)

* vs. Chaco For Ever (1-0)

* vs. Atlético Rafaela (2-1)

* vs. Defensores Unidos (2-1)

* vs. Almirante Brown (1-0

El Lobo tiene 50 puntos y, a 9 fechas del final, comparte el primer lugar con Aldosivi. Claro que el Tiburón tiene mejor diferencia de gol y estaría jugando la final.

Gimnasia 3.jpeg Gimnasia y Esgrima está en la cima de la Zona B de la Primera Nacional. Foto: Axel Lloret/UNO.

Las 9 fechas que le quedan al Lobo en esta recta final

* vs. Aldosivi (V)

* vs. Mitre (L)

* vs. Gimnasia y Tiro (V)

* vs. Deportivo Maipú (V)

* vs. Nueva Chicago (L)

* vs. Deportivo Morón (V)

* vs. Temperley (L)

* vs. Brown, de Adrogué (V)

* vs. Almagro (L)

El público de Gimnasia y Esgrima en la recta final de la Primera Nacional

Los famosos 33 alentaron este domingo ante Estudiantes de Río Cuarto, en el remodelado estadio Víctor Legrotaglie, donde su campo de juego luce de manera impecable.

Gimnasia local2.jpeg Los hinchas de Gimnasia y Esgrima se acercaron a alentar al equipo ante Estudiantes de Río Cuarto. Foto: Axel Lloret/UNO.

A los hinchas se lo ve ilusionados con este equipo que dirige Ezequiel Medrán y que se ubica en el primer puesto de la Zona B.