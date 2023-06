Gastón Espósito ante el desafío de reforzar a Gimnasia y Esgrima

Gastón-Espósito-Gimnasia-1.jpg Gastón Espósito junto a los dirigentes Luis Vila y Luca Porretta. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Tras su primer entrenamiento en el Lobo, Espósito habló con Ovación, y dejó sus sensaciones respecto de esta nueva etapa en su carrera: "La verdad es que estoy muy contento de estar en Gimnasia y Esgrima. El grupo me recibió muy bien, es una linda posibilidad que se me presenta y voy a hacer todo para aprovechar este lindo desafío".

Con respecto a la posición en la que se siente más cómodo, contó: "Vengo aportarle al equipo desde el lugar que me toque ocupar. Soy un delantero que le gusta ir por afuera. Puedo jugar donde el entrenador me necesite".

Sobre la posibilidad de venir a jugar al Lobo, admitió: "Me llamó Joaquín Sastre y me comentó el interés que tenía en sumear un jugador de mis características. Después los dirigentes me llamaron, me manifestaron la intención de contratarme y llegamos a un acuerdo".

El jugador de 25 años viene de Nueva Chicago: "Gimnasia y Esgrima el año pasado peleó por el ascenso y algo que siempre le seduce a un jugador es llegar a un club que pelea por objetivos importantes. Ahora el equipo está en los puestos de clasificación al Reducido y se sabe que es una institución que viene trabajando muy bien desde hace años".

Lo que viene para Gimnasia y Esgrima

El Lobo recibirá este domingo 18 de junio a San Martín de San Juan, en el Víctor Legrotaglie, por la 21ª fecha de la zona A.

El partido se jugará desde las 15.10, con TV en vivo de TyC Sports y los sanjuaninos llegan entonados ya que este miércoles vencieron sobre la hora a Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0 y se clasificaron para los 16avos de final de la Copa Argentina.

Así juega Gastón Espósito