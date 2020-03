Gallardo: "Si ganamos, somos campeones y con esa arma jugaremos"

Al margen de cómo lleguen futbolísticamente, River, que aventaja por un punto a Boca a una fecha del final de la Superliga, tiene a su favor los datos estadísticos históricos, porque siempre el que llegó adelante en la tabla de posiciones festejó el título.

Así, los dos equipos más emblemáticos del fútbol argentino definirán en la última jornada -River en Tucumán con Atlético y Boca en su casa ante Gimnasia y Esgrima La Plata- quién se quedará con la gloria por décima vez desde 1913.

De las nueve anteriores, en resumen, ocho fueron por puntos y una en una final: el 1-0 de Boca en el Nacional 1976, que era el único cruce definitorio directo hasta la Copa Libertadores 2018.

Y de esas, seis veces quedó el título para el "Xeneize": en el bicampeonato 1943-44, en 1962, en 1965, la final del Nacional 1976, y al Apertura 1992.

Mientas que otras tres fueron para el "Millonario", con la más resonante en el Nacional 1969, cuando dio la vuelta en La Bombonera con el empate 2-2, sumado al Apertura 1997 y el Clausura 2004.

Contrapresión

A diferencia de las últimas semanas, el próximo sábado, reglamentariamente, tanto River como Boca jugarán a la misma hora, por lo que nos regalarán una definición minuto a minuto que oficiará de "contrapresión".

En la previa, River sabe que su visita a Atlético Tucumán es compleja, un equipo que suele empujar con el aliento de sus hinchas, más allá de que no esté pasando su mejor momento y haya quedado fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pero en la actual Superliga, el "Millonario" está invicto lejos de Núñez y sumó 29 de los 46 puntos que le permiten liderar la tabla.

"¡Cómo no vamos a estar convencidos si nosotros somos un equipo que estos partidos nos encanta! Estas cosas de definiciones nos encantan. Nos motiva muchísimo. Nosotros somos los punteros del campeonato. Estamos un punto por encima de Boca. El contexto es favorable a nosotros. Somos un equipo que no pierde de visitante no sé hace cuánto. Somos un equipo que vamos a demostrar una vez más que tiene un gran carácter y fortaleza", remarcó el entrenador Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El "Muñeco", que más allá de sus once títulos como DT no pudo conseguir una Superliga, le da tanta importancia que reservó a su equipo titular en el debut de la Copa Libertadores, que significó un duro 0-3 ante Liga en la altura de Quito.

Del otro lado, Boca sabe que deberá especular con la presión que pueda ejercer durante el partido: un gol tempranero podría retumbar en Tucumán.

Con trece goles a favor y ninguno en contra en los últimos cuatro encuentros, la ofensiva del "Xeneize" mete miedo, pese a que resolvió la mayoría de esos triunfos en el tramo final del juego.

Por lo pronto, el DT Miguel Ángel Russo avisó: "No todos los partidos vamos a hacer cuatro goles. La intención es seguir siendo fuertes en ofensiva. Había que llegar al último partido con chances y lo hicimos. Eso es importante".

Las cartas están echadas y fue una semana, con debut copero para ambos, que hará volar la opinión pública ante lo que generan los dos clubes más importantes de la Argentina.