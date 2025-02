Gabriel Vallés quiere dejar su marca como entrenador de Huracán Las Heras

Con respecto al armado del plantel al que se han incorporado diez refuerzos y varios futbolistas extendieron su vínculo, dijo: "Estamos contentos, hemos trabajado en conjunto con la dirigencia y como cuerpo técnico nos sentimos muy agradecidos con los directivos porque han hecho un esfuerzo muy grande".

"El Federal A es un torneo competitivo, duro y muy intenso. Hoy no me toca ser futbolista sino técnico y ojalá a nosotros nos vaya muy bien".

Los objetivos que tiene Gabriel Vallés como DT de Huracán Las Heras

Gabriel Vallés, se refirió a los objetivos de Huracán Las Heras en el próximo Torneo Federal A y reconoció: "La meta es poder hacer un buen torneo y ser protagonistas. Con el transcurso de los partidos se verá para que estamos, pero tenemos muchas ganas de poder clasificar a la Copa Argentina".

"Hoy que estoy de este lado hay cosas que son sencillas y otras difíciles y dolorosas como tomar decisiones cuando hay que decirle a un jugador que no lo voy tener en cuenta. El objetivo es crecer en mi profesión".

La trayectoria de Gabriel Vallés

Gabriel Vallés tuvo larga trayectoria como jugador en Godoy Cruz, donde inició su carrera y jugó tanto en la Primera Nacional como en Primera División, para luego pasar a Independiente de Avellaneda, donde se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

Tras su paso por el Rojo estuvo en Santa Cruz de Brasil, Juventud Unida de San Luis, Gutiérrez Sport Club, Gimnasia y Esgrima, Huracán Las Heras y FADEP.