Gabriel Gómez rompió el silencio y habló de su salida de Independiente Rivadavia

Gabriel-Gómez-Independiente-Rivadavia-1.jpeg El Comandante se siente muy agradecido al hincha de Independiente, dijo que se siente identificado en el club Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El DT, desde Villa Ramallo, explicó los motivos de su salida: "Fueron dos años muy intensos y cumplí un ciclo. Con defectos y virtudes llegamos a jugar por el ascenso. Nos dolió perder el clásico con Gimnasia, los jugadores dieron todo. Era una decisión que tenía tomada de antes. Me quedaba si hubiéramos logrado el ascenso. Se juntaron un montón de cosas con mis problemas personales, el estrés deportivo y creo que es el momento de dar un paso al costado. Quiero estar más cerca de mi familia".

El Comandante se mostró emocionado por su partida de la Lepra: "La verdad que me voy muy bien con los dirigentes, los jugadores, agradecido con ustedes, los periodistas. Es un club donde he pasado los mejores momentos como entrenador y no me voy a olvidar nunca. Le deseamos lo mejor a Independiente Rivadavia y ojalá pueda cumplir el objetivo de ascender".

Gabriel-Gómez-Independiente-Rivadavia.jpeg Gabriel Gómez contó que cumplió un ciclo y decidió dar un paso al costado. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Su cariño por el hincha leproso

Gabriel Gómez, que ha dejado todo por el club, se refirió al hincha de la Lepra: "Me siento muy agradecido al simpatizante. Es un club que me he hecho sentir importante, siempre. He pasado muy lindos momentos, es como mi casa dentro del fútbol. Que sigan apoyando como lo hacen siempre. Por Independiente Rivadavia di todo y ahora quiero estar cerca de mi familia".

hinchada Independiente Rivadavia.jpg Gómez le agradeció al hincha por todo el cariño que le han dado.

El Comandante no descarta una vuelta al club: "Es un club que quiero mucho y si alguna vez se da la posibilidad de volver, lo haremos. Me dio mucho, lo llevo en mi corazón y estoy identificado con esta institución. Defensores de Ramallo e Independiente Rivadavia, son los clubes que me han dado mucho".

Con respecto a su futuro, aclaró: "Ahora estoy digiriendo todo este proceso, quiero disfrutar a mi familia, que hace mucho que no lo hago. Después, mi representante trabajará con respecto a alguna posibilidad de trabajo que surja y la que más convenga, aceptaremos".