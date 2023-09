Gabriel Batistuta fue vinculado con la política y su respuesta fue tremenda

“Quiero desmentir las noticias que me involucran como posible candidato en Firenze. No participo en política ni en Italia ni en Argentina”, comenzó su hilo en la red social X (ex Twitter) el ex máximo goleador de la Selección argentina sobre la información erróneo del medio italiano La Nazione. Batistuta no tiene siquiera la nacionalidad italiana porque lo que no podría legalmente ser candidato.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juega Boca vs. Almagro por Copa Argentina