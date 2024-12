Frank Kudelka, el DT de Huracán, fue polémico antes de la definición de la Liga Profesional

Kudelka.jpg

Luego de ser líder absoluto durante 13 fechas, Vélez perdió ante Unión de Santa Fe este sábado y, con la victoria de Talleres de Córdoba ante Gimnasia de La Plata, comparte la cima del torneo con el “Matador” a falta de una jornada para el final. Quién también se sumó a la discusión fue Huracán que venció a Platense este lunes y quedó a dos puntos del "Fortín".

Justamente, el “Globo” deberá cerrar la Liga Profesional ante Vélez, este domingo a las 19.30 en condición de visitante y con la firme posibilidad de consagrarse campeón de un torneo local tras 51 años. Además, se aseguraría un lugar en la próxima Copa Libertadores de América, empujando a River a la fase previa del certamen continental y a Boca eliminándolo del mismo.

La picante frase de Frank Kudelka

"Ustedes, o algunos de ustedes, tienen unas ganas bárbaras de que Huracán no salga campeón por Boca y River. Problema de River y Boca si no clasifican, nosotros queremos ganar" afirmó el entrenador Frank Darío Kudelka en referencia a esta situación que complicaría a “Xeneizes” y “Millonarios”.

Por si fuera poco, los de Parque Patricios tienen la espina del Torneo Clausura 2009 que perdió ante Vélez de manera polémica y, sobre esto, el director técnico declaró: "Nosotros no estuvimos en ese momento, no es una revancha para nosotros. Son dos cosas atemporales. Si no leí mal una declaración de Ángel Cappa, el técnico en aquella época, dijo que una cosa no tapa la otra y coincido plenamente. Nosotros no tenemos ningún morbo, queremos ganar el partido y que se den los resultados para ser campeón".