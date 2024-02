Franco Petroli, el arquero récord de Godoy Cruz puntero e invicto en la Copa de la Liga

petroli river 1.jpg

"Uno trata de brindar la mayor seguridad posible al equipo y me pone muy contento que el hincha también lo sienta. Me voy con un gusto amargo por no haber podido ganar que era el objetivo más importante", expresó el arquero.

En la próxima fecha, la sexta, Godoy Cruz visitará el sábado venidero desde las 19 a Racing Club, en un partidazo.

La gran atajada de Petroli

La trayectoria de Franco Petroli

Franco Petroli, nacido hace 25 años en Santa Fe, se inició en River donde no llegó a jugar oficialmente y luego fue cedido a Estudiantes de Río Cuarto donde sólo le hicieron 12 goles en 23 partidos (13 vallas invictas).

A comienzos de este año, quien fuera arquero de la Selección argentina en las categorías Sub 15 y Sub 17, llegó al Tomba para convertirse en el árquero récord del club.