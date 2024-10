Franco Colapinto brilló en la televisión española y contó divertidas anécdotas: los mejores momentos

En un tono distendido, la charla tuvo cientos de pasajes divertidos como cuando el pilarense notó que llevaba puesta la alarma de una prenda de ropa nueva, sin darse cuenta."Me molesta algo en la espalda. ¡No! Tengo todavía el coso puesto", manifestó elocuente.

En esta línea se vio obligado a confesar que, de pequeño, se bañaba con el mono que utilizan los pilotos para manejar. El entrevistador tenía esa información secreta y Colapinto, divertido, contó los motivos. "¿Quién te dijo eso? Esa información la tiene poca gente. Es complicado lavar un mono porque lo tenés que hacer en delicado y no sabía bien. Un día rompí un mono en la lavadora. A veces se lo dejás a los chicos del hotel y tardan cinco días para lavarte las cosas. Entonces hay que hacer algo más dinámico, más rápido. Mi forma dinámica fue ducha, un poco de shampoo", reveló.

Colapinto además hizo alusión a su arribo a la Fórmula 1 y la felicidad de la meta cumplida. "Era mi sueño desde muy chico, trabajamos mucho para esto. Desde chico peleé y soñé con eso. Estaba preparado mental y físicamente por si se daba la oportunidad y llegó". Asimismo habló de su relación con Bizarrap y su ayuda para llegar a la Máxima. "Me dio una mano enorme", expresó.

El argentino también contó otras de las dificultades que tuvo siendo tan chico, viviendo afuera del país y lejos de sus padres. "Fui a Italia de chico, sin saber el idioma. Fue un quilombo, me quería matar. Era un delirio total, irte con 14 años a 12 mil kilómetros de distancia sin nadie de tu familia. Me fui solo a vivir a una fábrica, no sabía cocinar ni lavar la ropa. Yo corría para una marca que hacía chasis de kartings y vivía en un departamento arriba de la fábrica", dijo el argentino."Hacía el arroz en la pava eléctrica porque no sabía, era un desastre. Estaba flaquito porque mucho no comía, era todo muy básico. Sabía cortar frutas", agregó entre risas.

Además, en relación a lo que le depara en la máxima categoría, Colapinto bromeó sobre el fichaje de Carlos Sainz a Williams en la próxima temporada y habló de su futuro. "No tengo equipo. Pasa que Carlos me va a sacar la butaca. Tu compatriota. Decile… rajalo a Carlitos, que vaya a otro equipo, que no joda”, soltó divertido.

Finalmente, el argentino se refirió a su dificultad para estacionar, pasaje de una vieja entrevista que tuvo cierta repercusión hace algunos días. "Tuve una época complicada con aparcar. Me ponía nervioso. Yo manejo para delante, para detrás no voy nunca. Estoy mejorando mucho en el último año, que es un paso adelante muy importante para mí”.