Fernando Cosiuc Deportivo Maipú 1-.jpg El defensor se tiene confianza para el duelo ante el puntero Belgrano en Córdoba. Foto: Deportivo Maipú

Con respecto a la igualdad ante Deportivo Riestra, analizó: "Tuvimos la personalidad para reaccionar y empatar el partido, después del golpe de estar 2 a 0 abajo. Fue una prueba de carácter, lo supimos sacar adelante y por esas cosas del fútbol no pudimos ganar. El arquero de ellos sacó varias pelotas".

El futbolista se refirió al duelo ante el puntero Belgrano, en Córdoba: "Va ser un partido lindo para jugar y disfrutar. Belgrano viene primero y entonado por la seguidilla de triunfos. Nosotros vamos a salir a ganar, como lo hacemos en todas las canchas. No tengo dudas de que podemos quedarnos con los tres puntos".

"Ellos van a tener el empuje de su hinchada, pero nosotros vamos a proponer nuestro juego y podemos hacer un buen partido. Para nosotros sería muy importante lograr los tres puntos". agregó.

El ex jugador de Huracán, Brown de Adrogué y San Martín de San Juan, reconoció: "Me siento con mucho entusiasmo, el grupo me recibió muy bien desde el primer día. Tenemos un objetivo claro y es clasificar al Reducido. Hemos demostrado que somos un equipo que juega al fútbol en todas las canchas"

Su gol a Deportivo Riestra