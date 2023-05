Felipe Melo, fanático de Boca, se burló de River con una cargada atroz

Muy conocido por su fanatismo por Boca Juniors, el aguerrido jugador del Fluminense no tuvo reparos en mandarle un mensaje a todos los de River, luego del 5-1 a favor del equipo brasileño, por la tercera fecha del Grupo D.

En un video difundido en las redes sociales del Fluminense, Felipe Melo suelta la carcajada luego de contar con los dedos hasta cinco, la cantidad de goles que le anotaron al River de Martín Demichelis.

Embed

Felipe Melo y su amor por Boca

Más de una vez, Felipe Melo, que no tuvo piedad con River tras ser hundido por el Fluminense, había declarado: “En la Argentina soy hincha de Boca. Cuando me retire, me gustaría ir a ver un partido, pero no en el palco, sino con la gente, eso me da ilusión. Para mí es una de las mejores hinchadas del mundo. Es un club que te hace enamorar”.

Embed

