Federico Torres y el desafío de sumarse a Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional

Federico Torres Gimnasia y esgrima.-.jpg Federico Torres la nueva incorporación de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El futbolista se mostró ilusionado por su llegada al Lobo: “Me he sentido muy bien en estos primeros días. Mis compañeros y el cuerpo técnico me recibieron de gran manera. Tengo mucha ganas de jugar y estoy a disposición del entrenador para cuando me necesite". arrancó diciendo Federico Torres.

"A Medrán lo conozco, estuvimos en Atlético Rafaela y conozco su manera de trabajar. Es un entrenador que tiene mucha intensidad. Por ahora me he adaptado muy rápido al grupo y estoy ilusionado por empezar a jugar en esta gran institución". afirmó.

Con respecto a la campaña que está haciendo Gimnasia y Esgrima en la Primera Nacional, donde comparte el primer puesto de la Zona B con Nueva Chicago, admitió: "Es un equipo de mucha intensidad y del estilo de juego que le gusta a Medrán, es decir un equipo dinámico y que llegue al área con mucha gente".

La palabra de Federico Torres