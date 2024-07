Federico Chiapetta, la vuelta del fútbol al Malvinas y la posibilidad de tener la Copa América 2028 en Mendoza

WhatsApp Image 2024-07-24 at 16.58.15 (2).jpeg Federico Chiapetta en el Malvinas Argentinas antes de Godoy Cruz vs. River.

Respecto del estado del campo de juego tras el paso de Los Pumas y Francia, fue claro: "Hay un mito que rompe en la cancha, pero no es así. Igual hemos tenido tiempo por cualquier imperfección de corregirla, tenemos un buen césped, se pintaron algunas marcas de los sponsors del partido de rugby porque la televisación no puede tener otras marcas que no sean parte de la publicidad oficial, pero bueno, vamos a tener un Malvinas en perfectas condiciones".

En las últimas horas surgió el rumor de que Mendoza está en los planes de AFA y Conmebol para ser una de las sedes de la Copa América 2028 y Chiapetta aclaró: "Este es el estadio Malvinas Argentinas, es un estadio mundialista, y cada vez que aparece una posibilidad como sede, estamos en la agenda nacional e internacional. Por eso creo que han surgido comentarios, pero oficialmente no he tenido ningún contacto aún".

WhatsApp Image 2024-07-24 at 16.58.15 (3).jpeg El estado del campo de juego es impecable.

Luego, agregó: "Ya vimos lo que pasó con el proyecto del Mundial 2030, la Copa América fallida en 2020 que se fue a Brasil, pero bueno, yo creo que si se realiza en Argentina, humildemente, como mendocino, seguramente es una plaza consolidada y que se merece ser sede, pero hay que ser cautos y esperar que lo oficialicen".

Sobre la actualidad del deporte provincial resumió: "No solamente en es el Malvinas, la política deportiva no es lo que pasa por el fútbol acá en el estadio, aunque por supuesto siempre tiene visibilidad. Tenemos los Juegos Sanmartinianos, los Intercolegiales, los clubes que están teniendo ayuda, deportistas olímpicos mendocinos, que comenzaron ahora los Juegos en París y son tan importantes o más que el fútbol. Pero bueno, en general estamos muy conformes con lo que pasa en el deporte de la provincia".

Federico Chiapetta con Ovación

La Copa Argentina y la Lepra con Boca en el Malvinas

Indedependiente Rivadavia vs. Boca, en el Malvinas: "Esa decisión es de Independiente Rivadavia, el estadio está disponible, desde luego, como para cualquier equipo de la provincia, pero es una decisión que debe tomar el club. No depende de nosotros, sería un placer, pero la decisión la deben tomar ellos".

La Copa Argentina: "Seguramente vamos a tener partidos como todos los años, en instancias finales, partidos atractivos. Hemos tenido a Boca, a River y vamos a tener más partidos que pronto se irán confirmando".