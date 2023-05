Federico Chiapetta y el análisis de las siete jornadas del Mundial Sub 20 vividas en Mendoza

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Sub 20: los octavos de final se inician en Mendoza con dos partidos

Federico-Chiapetta-1.jpg

En la previa del primer partido de este martes entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, por los octavos de final del certamen, dio una nota exclusiva con Ovación y dejó sus sensaciones.

"El balance que hacemos es muy bueno y positivo. Valoro el poco tiempo que tuvimos para organizar cuando nos confirmaron que Mendoza había sido elegida como sede, fuimos los que más partidos tuvimos y todo salió muy bien", arrancó diciendo Federico Chiapetta.

"Fue un privilegio para Mendoza, había muchas expectativas y estuvimos a la altura de las circustancias. El tercer Mundial que se disputó en Mendoza fue un éxito", contó.

"Tuvimos a muchas selecciones en Mendoza, hemos visto mucho colorido en las tribunas. Este Mundial generó mucho turismo".explicó.

Federico Chiapetta y la charla con Alejandro Domínguez

Federico Chiapetta estuvo en Mendoza el pasado domingo con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Sobre la charla que mantuvieron, explicó: "Me dio una evaluación general de acuerdo a su visión, me dijo que tenía buenos comentarios de Mendoza. Yo le dije que me sentía muy feliz y me contestó que la Argentina y particularmente Mendoza habían respondido muy bien".

Luego añadió: "La FIFA valora el buen equipo que armamos en 20 días, la estructura de trabajo y la buena predisposición que tuvimos a lo que nos requerían".