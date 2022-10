Favio Orsi y Sergio Gómez no saben si seguirán en Godoy Cruz

Favio Orsi.jpg Favio Orsi fue claro y dijo que son empleados del club. Foto: DIario Uno

Favio Orsi fue muy sincero y opinó: "No sabemos si vamos a seguir. Nosotros somos empleados del club y los dirigentes tienen la respuesta. Uno nunca sabe, nada más que eso".

►TE PUEDE INTERESAR: Boca perdió con Newell's y la lucha por el título está al rojo vivo

"Nosotros tenemos contrato hasta diciembre de 2023, es lo que tenemos firmado. Hablamos todos los días con los dirigentes y estamos preocupados por la cantidad de partidos que no podemos sumar de a tres. Después es todo día a día, como la vida", agregó Orsi.

Mientras que Sergio Gómez, el otro entrenador, aclaró la situación y confesó: "Si hay algo que me enseñó mi madre, es mirar a todo el mundo a la cara y no mentir, ningún dirigente vino y nos dijo que no vamos a continuar. La realidad es que tenemos contrato en el club y seguimos trabajando como cualquier empleado".

Sergio Gómez.jpg Sergio Gómez aclaró que ningún dirigente les comunico nada.

Gómez añadió: "No podemos decir algo que no sabemos, después lo que se pueda generar, no tiene que ver con nosotros. Tampoco ustedes nos vinieron a preguntar cuando el equipo andaba muy bien y nos vinieron a buscar de otros clubes".

►TE PUEDE INTERESAR: River despidió a Marcelo Gallardo con una derrota ante Rosario Central

Sergio Gómez y Sava.jpg Sergio Gómez en la previa se saludó ccon el Colo Sava, el DT de Patronato. Foto: Diario UNO

"A veces ustedes quieren que le demos respuesta de algo que no sabemos. Ningún dirigente me comunicó nada, esa es la realidad. Nosotros, lo único que tenemos para decir en este momento crítico, es agradecerle a la gente por el apoyo durante todo el año. Se cumplió el objetivo por el que vinimos. Después lo que pasará en el futuro, no tenemos idea".