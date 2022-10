Favio Orsi y Sergio Gómez, ante los rumores sobre su continuidad en Godoy Cruz

►Te puede interesar: Favio Orsi y Sergio Gómez no seguirían en Godoy Cruz

Sergio Gómez Godoy Cruz.jpg Sergio Gómez, celebró que el Tomba siga en primera división. Foto: Martín Pravata (UNO)

Sergio Gómez destacó el logro que significa para el Tomba la permanencia en Primera y afirmó: "Pudimos cumplir algo muy difícil y que cuando llegamos parecía imposible. Estamos contentos, pero no conformes. Nos ilusionamos con otras metas, pero vinimos por ese objetivo y lo pudimos cumplir"

Con respecto a la continuidad, no pudo esconder su malestar y admitió: "Estaba leyendo y aparentemente ya nos fuimos. La realidad es que hoy estamos en Godoy Cruz, pero parece que lo que vende es si se puede inventar algo. Nosotros estamos contentos de que la gente pueda disfrutar de seguir en primera división. El club que representa a Mendoza continúa en la categoría".

orsi gomez 4.jpg La dupla dirigirá ante Patronato y Estudiantes y se alejarían.

A su lado, Orsi fue claro con respecto al futuro. "No estamos pensando en el futuro, sino en el partido que viene, porque en el fútbol argentino los procesos no existen. A todos los entrenadores el fútbol nos enseñó que tenemos que pensar en el próximo partido".

Luego agregó: "No puedo asegurar si son los últimos partidos. Nosotros somos empleados del club y ahora vamos a prepararnos el próximo partido con Patronato, que es el último de local. A lo mejor los dirigentes toman una decisión que nosotros no sabemos".

Godoy cruz 1.jpg

"Vinimos con un objetivo claro que era dejar a Godoy Cruz en Primera. El final de este campeonato no era el que esperábamos, claramente. No tengo idea de lo que puede pasar con este cuerpo técnico porque no es una decisión nuestra o en parte si puede serlo. Entraremos en un plan de evaluación cuando termine el torneo", agregó Favio Orsi.

"Hay que disfrutar el presente con mucha responsabilidad. Tenemos palabras de agradecimiento para la dirigencia de Godoy Cruz que nos dio la confianza de dirigir en nuestra primera experiencia en primera división y dejamos todo para mantener al equipo en primera. El balance es que logramos el objetivo tres fechas antes. Estos jugadores han logrado dejar al club en primera", enfatizó Orsi.

hinchas del tomba.jpg Los hinchas del Tomba festejaron la continuidad en primera. Foto: Martín Pravata (UNO)

Con respecto a la racha adversa de ocho fechas sin ganar en la Liga Profesional, Gómez, explicó: "El bajón futbolístico tiene que ver con muchos factores que afectaron el rendimiento de los jugadores. A veces tiene que ver con el estrés de pelear el descenso con chicos de 20 a 22 años, a los que le exigimos un montón. Pelear el descenso atenta contra el fútbol. Ahora no es el mejor momento y estamos tratando de dejar la mejor imagen, pero siempre queremos mejorar como equipo y salimos a la cancha a ganar".