Favio Orsi y Sergio Gómez, fastidiados tras la injusta derrota de Godoy Cruz

Favio Orsi dijo -en declaraciones que publicó la página oficial tombina- dijo: "Por ahora estamos contrariados con el VAR".

Luego añadió: "En un partido de trámite parejo, donde nosotros habíamos creado situaciones claras, ellos encontraron el primer gol en una jugada con un desvío".

Bullaude-Godoy-Cruz.jpg Foto: Prensa Godoy Cruz

Favio Orsi y las expulsiones que sufre Godoy Cruz

Posteriormente exptresó: "Ya van tres partidos de visitante que nos quedamos con uno menos y la verdad en el fútbol actual jugar con 10 es muy difícil. A veces hay amarillas que nos sacan a nosotros y al rival no".

"Nos han hecho ocho goles en el campeonato y cuatro con penales de VAR. Yo brindo por el elemento del VAR que va a traer más justicia que errores, pero por ahora estamos cruzados", señaló.

Por último dijo: "El viernes contra Vélez tenemos que sacar el partido adelante y seguir sumando porque esto es dinámico".

Para Sergio Gómez, el resultado no fue justo

Sergio Gómez, por su parte, admitió: "Seguramente después veré el partido más tranquilo, pero así, con lo que vi en la cancha siento que el resultado no fue justo".

"Después lo veré más tranquilo, pero en campo me dio la sensación de que entramos bien en los espacios filtrados. Ezequiel Bullaude tuvo un buen partido. Pudimos lastimar en los lugares que habíamos planificado en la previa", añadió.

Sergio-Gomez-Godoy-Cruz.jpg

"Lo más difícil que nos tocó para agarrar el juego del partido fue Castrillón, quien nos complicó demasiado. Llegaron y con el gol se abrió el juego para ellos", dijo.

"Cuando se gana no hay que dar demasiadas explicaciones y cuando se pierde parece que sí. Anímicamente se tiene que levantar alguien que no tiene para darle de comer a sus hijos. Nosotros vivimos del fútbol", expresó.

"Estos chicos se van a levantar rápido porque trabajan todos los días muy convencidos y no van a tener problemas en posicionarse nuevamente", enfatizó.

"La gente tiene que seguir apoyando. Ni cuando estábamos seis partidos sin perder eramos los mejores y ni ahora somos los peores. Ellos saben que vamos a dejar todo para que Godoy Cruz logre su objetivo", aclaró.

"No me quejo ni me voy a quejar de los árbitros porque ellos se pueden equivocar como a veces me equivoco yo", culminó.