Facundo Buonanotte, el debutante récord del ciclo de Scaloni en la Selección argentina

►Te puede interesar: Cuándo juega la Selección argentina ante Ecuador y Bolivia, por Eliminatorias Sudamericanas

buonanotte 3.jpg Facundo Buonanotte con la camiseta 27 de la Selección argentina

Facundo Buonanotte no estuvo en la primera convocatoria que anunció Scaloni para esta fecha FIFA pero fue incorporado unos días después y este lunes se convirtió en el debutante más joven en el ciclo de Scaloni como DT con solo 18 años, 5 meses y 24 días.

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina y un video imperdible: El menú de las tres estrellas

El ex Rosario Central superó de esta manera a Alejandro Garnacho, quien jugó el jueves último ante Australia con 18 años, 11 meses y 14 días.

https://twitter.com/alfremontes/status/1670781359944609794 Me gusta la personalidad de Buonanotte eh. El tipo juega como si jugara hace rato — Alfre Montes de Oca (@alfremontes) June 19, 2023

Buonanotte: "Estoy soñando despierto"

El joven mediocampista Facundo Buonanotte graficó estar "soñando despierto" después de cumplir su debut: "Es una locura, el técnico me dio la confianza y me pidió que disfrute, me dijo que no era un partido para que demuestre, sino para que me conozca con mis compañeros", contó al canal TyC Sports.

El mediocampista tuvo así revancha luego de no haber podido participar del Mundial Sub 20: "Fue una pena, lo hablamos con Ale (Garnacho), con quien compartí concentración", dijo sobre su ausencia mundialista.

La palabra de Facundo Buonanotte

Embed

Los debutantes más jóvenes de la Selección argentina

Diego Maradona 1977 vs Hungría 5-1 16 años, 3 meses y 25 días

Jorge Cecchi 1980 vs Unión Soviética 1-1 17 años, 6 meses y 17 días

Alejandro Débole 1980 vs Suiza 5-0 18 años y 8 días

Lionel Messi 2005 vs Hungría 2-1 18 años, 1 mes y 22 días

Juan Sarnari 1960 vs Costa Rica 2-0 18 años, 1 mes y 22 días

Adolfo Heisinger 1916 vs Chile 6-1 18 años, 2 meses y 2 días

Diego Simeone 1988 vs Australia 1-4 18 años, 2 meses y 15 días

Sergio Agüero 2006 vs Brasil 0-3 18 años y 3 meses

Emanuel Mammana 2014 vs Eslovenia 2-0 18 años, 3 meses y 26 días

Alberto Tarantini 1974 vs Rumania 2-1 18 años, 4 meses y 19 días

El gol que se perdió Buonanotte

Embed

Facundo Buonanotte, de Rosario a Yakarta

Facundo Buonanotte llegó a Rosario Central a los 10 años y debutó en febrero del 2022, con 17 años, para irse al Brighton a comienzos de este año habiendo sumado 34 partidos en Primera y 4 goles.

Tras el Sudamericano Sub 20, en el que se lesionó y el equipo quedó eliminado en la fase de grupos, Buonanotte llegó al Brighton donde ya jugó 14 partidos (un gol) siendo compañero de Alexis Mac Allister, hoy transferido al Liverpool.

Tras haber estado en la fecha FIFA anterior (no jugó) este lunes, en Yakarta, cumplió su sueño de debutar en la Selección.