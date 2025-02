Fabrizio Sartori tras el empate de Independiente Rivadavia: "Nosotros le jugamos de igual a igual a cualquiera"

Luego se refirió a Estudiantes, un rival importante al decir: "Nosotros le jugamos de igual a igual a cualquiera, sabemos lo que jugamos, lo que tenemos que hacer y todos los partidos salimos a ganar sin importar quien esté enfrente, siempre pensamos en nosotros y de qué manera podemos lastimar al rival y creo que en gran parte del año pasado se vio eso".

Fabrizio Sartori contó cómo fue su gol

Por último el futbolista nacido hace 23 años en Río Gallegos, contó cómo fue su conquista. "Estábamos los dos en el área, Juani (Barbieri) la controló de pecho y quiso patear, yo no me la esperaba, no sé con qué la toqué pero entró. Estoy muy contento por el gol, se lo dedico a mi familia, a mi novia y a su familia que está en Rosario y a mis amigos", cerró.