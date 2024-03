Fabrizio Sartori, el delantero de Independiente Rivadavia del que todos hablan

La goleada de Independiente Rivadavia a River Plate y el sueño cumplido

"El jugador de fútbol siempre sueña convertirle un gol a River Plate. Me siento feliz en Independiente Rivadavia, tengo mucho por aprender en mi carrera. Es el comienzo de una carrera y me queda mucho recorrido".

Sartori Independiente Rivadavia..jpg Fabrizio Sartori tiene 23 años y llegó de Newell's Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

El jugador agradeció por el respaldo que le dan en la Lepra y contó: "La verdad que tengo un gran grupo humano que me apoya y me da muchos consejos. Desde el primer día que llegué me han ayudado mucho y me siento muy agradecido".

"Estoy aprovechando cada oportunidad que me toca. Vamos a sacar a Independiente Rivadavia adelante", Fabrizio Sartori "Estoy aprovechando cada oportunidad que me toca. Vamos a sacar a Independiente Rivadavia adelante", Fabrizio Sartori

El jugador recordó sus inicios en el fútbol y contó. “Mi carrera arrancó en las divisiones inferiores de Boca Unidos y Talleres de Córdoba, después pasé a Newell's y ahora estoy en Independiente Rivadavia"

Con respecto a su principal virtud, dijo: "Me gusta hacer muchas diagonales y llegar al área".

Por último contó una particularidad y afirmó: "Nací en Rio Gallegos, pero viví 15 días y por una cuestión laboral de mi papá nos fuimos a vivir a Chaco y tengo a todos mis amigos en Resistencia".

festejo lepra..jpg Indpendiente Rivadavia goleó 4 a 0 a River Plate en la Copa Desafío de Campeones.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

El próximo miércoles, desde las 17.45 en el estadio Juan Gilberto de San Luis, Independiente Rivadavia enfrentará a Argentino de Quilmes por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Su gol a River Plate