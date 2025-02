Ezequiel Centurión y su análisis del gran triunfo de Independiente Rivadavia frente a Belgrano

El ex arquero de River Plate ha logrado una continuidad en el equipo dirigido por Alfredo Berti. Sobre su buen momento, opinó: "Me siento muy contento en este club, el hecho de poder jugar me da mucha confianza y el objetivo es poder seguir sumando".

Con respecto a la buena racha del equipo, que logró su cuarto triunfo seguido de visitante y es uno de los líderes de la Zona A, junto a Estudiantes de La Plata, afirmó: Nosotros nos enfocamos en trabajar y Alfredo Berti no brinda la confianza a todos. Tenemos un gran grupo, eso es algo muy importante, estamos muy contentos por el momento que estamos viviendo".

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Por la 4ta fecha del torneo Apertura, Independiente Rivadavia jugará ante Estudiantes de La Plata. El partido entre la Lepra y el Pincha se jugará el viernes 7 de febrero desde las 22.15 en el Gargantini.