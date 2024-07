Eurocopa 2024: el festejo de un gol de Turquía encendió un problema diplomático con Alemania

► TE PUEDE INTERESAR: Eurocopa 2024: así quedaron los cruces de cuartos de final tras la victoria de Turquía

eurocopa-demiral-festejo.jpg Merih Demiral metió la pata, y bien honda con su gesto "nacionalista" en un partido de la Eurocopa.

Qué tienen que ver Merith Demiral y los Lobos Grises en la Eurocopa 2024

Merih Demiral. El defensor turco es un trotamundos de 26 años que comenzó su carrera profesional en Portugal, con la camiseta de Alcanenense de la tercera división, en 2016. Antes de saltar al Sporting de Lisboa B, jugó 14 partidos en el Alcanenense, con apenas 18 años. Ya en el Lisboa B comenzó su rápido ascenso y, luego de un año y 29 partidos, subió al Sporting de Lisboa. Allí sólo pudo jugar un partido.

Un gol en la #Eurocopa desata una discordia entre Alemania y Turquía



El defensa turco Merih #Demiral celebró un gol en suelo alemán con un gesto asociado a la extrema derecha turca, lo que Berlín tildó de inaceptable. Ambos países llamaron a los embajadores.

#DWNoticias /jam pic.twitter.com/syyvxSQY75 — DW Español (@dw_espanol) July 4, 2024

Ya harto de que no lo tuvieran en cuenta se fue a su país, en donde fichó para el Alayanspor, en el que se destacó en los 20 partidos que jugó. Pero su periplo no quedó ahí. En junio de 2018 firmó para el Sassuolo de Italia y un año después pasó a la Juventus. Como le ocurrió en toda su carrera, el ascenso a un grande de Europa le duró poco a Demiral y al año siguiente fue transferido al Atlanta, en donde estuvo dos años hasta recalar en el Al Ahli de Arabia Saudita, en que jugó 21 partidos y convirtió un gol.

Los Lobos Grises, son una organización racista y xenófoba de la ultraderecha nacionalista turca, que está ligada al Partido del Movimiento Nacional, fundado por Alparslan Türkes en 1961.

Türkes era un político nacido en Nicosia (Chipre británica) el 25 de noviembre de 1917. La ascendencia de Alparslan era turca, por lo que a los 15 años se fue a vivir a Estambul y se inscribió en el Liceo Militar. Se recibió y en 1938 arrancó con su carrera militar. Desde los 21 años y hasta los 28 se le perdió el rastro. En 1945 fue detenido y sometido a Consejo de Guerra junto a otros nacionalistas como Nihal Atsiz y Nejdet Sançar. Pasó 10 meses preso hasta que fue liberado y, en 1947, los cargos por los que había entrado a la cárcel fueron desestimados.

Roces diplomáticos entre Turquía y Alemania por el festejo de un gol

Por ese gesto del jugador Demiral la UEFA abrió un expediente y el gobierno alemán citó al embajador turco para pedirle explicaciones. La ministra del interior de Alemania, Nancy Faeser, pidió a la UEFA que castigue al jugador. “Los símbolos de la ultraderecha extremista turca no tienen lugar en nuestros estadios. Utilizar al Campeonato Europeo como plataforma para el racismo es inaceptable”, dijo.

Demiral se quiso despegar del grave incidente que desencadenó su festejo, y declaró que solo se trataba de una expresión inocente de orgullo nacional y que "no hay ningún mensaje escondido o nada parecido".

Otro jugador que se refirió al hecho fue Toni Kroos, que tildó al gesto de Demiral como “ofensivo” y “vergonzoso".

OFICIAL | La @UEFA sanciona a Merih Demiral con dos partidos por la celebración de su segundo gol ante Austria



El gesto estaría relacionado con un grupo de extrema derecha de origen turco llamado "Lobos Grises"



#PartidazoCOPE pic.twitter.com/P2uOm49zF6 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 4, 2024

Turquía le respondió a la UEFA

El gobierno de Recep Tayyip Erdogan reaccionó y emitió un comunicado: “Es inaceptable que la UEFA haya abierto una investigación disciplinaria contra nuestro futbolista Merih Demiral después del partido disputado contra la selección de Austria. La Organización Federal Alemana para la Protección de la Constitución, en septiembre de 2023, destaca que no todas las personas que hacen el signo del lobo gris pueden ser calificadas de extrema derecha y que el signo del ‘lobo gris’ no es un símbolo prohibido en Alemania. Las reacciones mostradas contra Demiral por las autoridades alemanas contienen xenofobia durante la celebración de una competición deportiva. Condenamos las reacciones políticamente motivadas ante el uso de un símbolo cultural de una manera que no apunta a nadie”, protestó el Ministerio de Asuntos Exteriores turco. Como dato digamos que del MHP forma parte de la coalición electoral que llevó a Erdogán a la presidencia el 28 de agosto de 2014 y apoyó la reforma constitucional de 2017.

La cuestión no está cerrada aún. Seguramente la saga tendrá otro capítulo el sábado a las 16 cuando, por los cuartos de final, se enfrenten Turquía y Países Bajos. Otra buena razón para prender el televisor y ver lo que será un gran partido de fútbol y, seguramente, otro escándalo de la política internacional.