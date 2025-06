Escándalo en las Eliminatorias: la fuerte denuncia de Bolivia a Venezuela

Pero, lamentablemente, no solamente se habló de lo sucedido dentro del campo de juego en las horas posteriores al encuentro. La delegación del elenco boliviano vivió un tenso episodio al no poder regresar a su país tal y como estaba previsto en su itinerario. Esto se dio debido a que las autoridades aeroportuarias no autorizaron el despegue del vuelo rumbo a La Paz.

futbol-eliminatorias-venezuela-bolivia (1).jpg Venezuela le ganó 2-0 a Bolivia por la 15° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La fuerte acusación de Bolivia a Venezuela tras lo sucedido

La situación generó fuertes sospechas y acusaciones de sabotaje. La Selección de Bolivia arribó al aeropuerto en la madrugada del sábado con la anticipación necesaria, realizó los trámites correspondientes, pero recibió la notificación de que no había permisos para vuelos internacionales en ese momento.