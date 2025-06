Gabriel Nazar: "Gauchito Club cree en la disciplina y en el esfuerzo más que en pegarla rápido"

Carina Scandura-Gabriel Nazar-Gauchito Club.jpg La periodista Carina Scandura junto a su entrevistado Gabriel Nazar, de Gauchito Club.

Un sinfín de historias plasmadas en las canciones de Guauchito Club

Con historias sobre el amor, el desamor, el “morfi”, el fulbito y la vida misma, Gauchito Club va de lo popular a lo vanguardista trascendiendo todo tipo de barreras sociales y culturales.

En 2018 sacó su disco debut "Guandanara”, en clara alusión a la mediática Wanda Nara, con gran repercusión local, pero fue el segundo álbum "El camino de la Libertad” en 2021 que los posicionó como una banda fuerte de la Argentina. Y su tercer disco “Vulnerable”, de 2023 que tiene cientos de reproducciones en Spotify, le dio sin lugar a dudas, proyección internacional.

Decir Gauchito Club es sinónimo de Gabriel Nazar. Es que fue este un joven de 38 años, guitarrista, vocalista y productor musical quién pensó el nombre y cómo sería su proyecto musical. En diez años convirtió a Gauchito Club en una empresa. Es que las influencias sanguíneas de su abuelo Salem Eduardo Nazar, quién supo tener una empresa constructora y el canal de cable Aconcagua Televisión, pesan para bien en sus raíces.

Esta es parte de la entrevista que hicimos en el programa En Primera Persona, Radio Nihuil los sábados a las 7 y por El Siete a las 15, con Gabriel Nazar, frontman de Gauchito Club, antes de partir a Europa, donde dieron dos presentaciones en Barcelona, dos en Madrid, una en Valencia y otra en Málaga.

La entrevista de Gustavo Nazar En Primera Persona

C- ¿Cómo estás Gabo? Gabo te puedo decir?

G- Perfectamente.

C- Han estado en el Lollapalooza, Quilmes Rock, en Cosquín Rock, están por lanzar el cuarto disco y da la impresión que la vida les ha ido dando todo rápido, sin embargo, imagino que debe haber un largo camino de mucho sacrificio, esfuerzo y crecimiento personal.

G- Totalmente. Generalmente cuando uno ve la foto donde se ven esos estadios, hicimos un estadio Obras donde sacamos nuestro disco en vivo. Estamos yendo a España (ya lo están), Perú y México. Y después es indudable que uno se tiene que ir hacia atrás y hacer perspectiva para ver el esfuerzo que hay detrás de cada decisión para llegar a esta instancia. Estamos muy orgullosos de hacer lo que hacemos, que es lo que amamos.

C- Gauchito aborda distintas corrientes musicales como la cumbia, el reggae, también un poco de flamenco, ¿Cómo fusionan todos esos estilos? ¿Hay alguno que los define más como grupo?

G- De alguna manera hacemos todos los estilos y ese es un poco el leitmotiv de la banda. Creo que cuando la gente va a ver a Gauchito Club en vivo es un público que le gusta todo tipo de música. Esto genera emociones distintas. Gauchito puede hacer una balada, rock, pop, flamenco, hip hop, rap, trap, lo que sea, porque de alguna manera nos compromete la libertad que hay en la sociedad para hacer música. Y sentimos que la identidad de la banda va más en las letras que son las narrativas y las historias que queremos contar y que la música es para divertirnos. Ese es un poco el camino.

C- Pero para entender esto tuvieron que hacer un camino. En una época te importaba más la música y no tanto las letras...

G- Sí y después cambió. Al principio las premisas eran hacer bailar. Yo quería una banda que hiciera bailar a la gente. Eso me parecía atractivo sin tener que hacer música tropical. Y otras de las premisas era hacer una música que no les gustase a mis viejos, que fuera confrontativa, que choque. Yo sentía cuando hicimos Gauchito Club entre el 2014 y 2015 que la música era muy complaciente pero yo quería algo disruptivo, con fuerza. Al fin y al cabo después les terminó gustando a mis viejos, no salió el plan (risas), pero sí con eso de dar un espacio a los géneros y después las letras.

Gauchito Club (2).jpg Los integrantes de la banda formada por Gabriel Nazar (voz, guitarras y teclados), Sasha Nazar (voz y bajo), Julián Bermejo (guitarras, Nahuel Quimey Chandía (percusión) y Alejandro Rezk (saxofón y clarinete).

La influencia de la madre y el hermano psicólogos

C- En el vídeo de “Vulnerable” hay una historia, o en el tema “La Pibita” que es del 2018 cuenta la vida terrible de una chica que está atrapada en el consumo de drogas, ¿todas estas historias surgen de vos o de tu hermano Sasha?

G- Sí, la mayoría surgen de mi cabeza. No siempre son autorreferenciales. Mi madre es psicóloga, ella trabajaba en un hospital geriátrico en donde las realidades de gente de pueblo, de chicas muy postergadas me calaban hondo y así surgió “La Pibita”. En temas como “Onliyou”, un sample de The Platters que termina fusionándose con una cumbia, fue prácticamente mi historia jugando con un amigo a los videojuegos y él me dijo: “tu delantero es más lento que only you”, y a mí me quedó resonando eso para un tema. Son todas frases o historias, señales, estar sensible a escribir esas historias.

C- Gauchito Club, me da la impresión, que fusiona un poco lo urbano con lo rural. ¿Cuál fue el origen del nombre de la banda?

G- Cuando estuve buscando el nombre de la banda, que en ese momento iba a ser más un proyecto personal, por el 2012, pensaba que el nombre tenía que ser fuerte. Un día me levanté y dije “Gauchito Club, Gauchito Club”, como si alguien me lo hubiese introducido en la mente. Y después ese nombre cobró mucho sentido. Yo quería viajar con una mochila, un instrumento y poder conocer diferentes regiones y músicos, y armar un club en cada ciudad que visitaba. Y después Gauchito tiene que ver con lo autóctono, con lo regional y me pareció muy bonito el nombre. A medida que fue creciendo la idea, pensé en una banda.

C- ¿Cómo identificás a tu público, lo tenés definido, sobre todo, por esto que hacen tantos estilos y que cada vez tienen más seguidores?

G- Hoy en día con la metadata que te da internet podés identificar específicamente quiénes te escuchan en Spotify, que sería un público más juvenil desde los 20 a los 38 años, pero la sorpresa va en lo orgánico, hay gente que nos escucha por YouTube o por otros medios, como la radio. Nos escuchan familias, con hijos chiquitos, y padres grandes que se engancharon con un tango de Gauchito o con algún tema con aires de folclore, entonces lo lindo de la banda es que ha abrazado a la familia. Entonces tratamos, ante tanta degradación del mensaje, de los conceptos juveniles y pérdida del lenguaje, que Gauchito sea una opción liviana pero sin perder el eje en lo que queremos decir.

C- No empezaste tan chiquito con la música, uno siempre tiene la idea que los líderes de las bandas comienzan de niños a dar los primeros pasos.

G- Yo nunca había sentido que la música iba a ser mi destino. Comencé re tarde, a los 15 años cuando mi mejor amigo me enseñó a tocar la guitarra en una playa en unas vacaciones familiares, me enseñó tres acordes. Y me puse a tocar una canción que me inventé con esos tres acordes. Él se sorprendió porque me dijo “empezaste a crear”. Parece que tenía facilidad para la música. Mi viejo para despertarnos para ir al colegio tocaba el piano en lugar de poner el despertador, ponía Piazzolla, Mercedes Sosa… Hasta ese momento me gustaban más los deportes, hacía fútbol, básquet. Estaba federado en Mendoza. Jugaba en Regatas, Universidad Nacional de Cuyo, Obras. Como yo era tímido de chico, a medida que vi que la guitarra me servía para poder involucrarme y destacar en los grupos sociales fue como un escudo para inmiscuirme y relacionarme.

Gauchito Club-Mendoza.jpg Gauchito Club ha trascendido las fronteras de Mendoza hace tiempo.

La genética empresarial del abuelo en Gauchito Club

Salem Eduardo Nazar construyó los barrios La Gloria, La Estanzuela, Los Olivos, 26 de Enero, el hotel Aconcagua y el Parque de Descanso de Guaymallén, por nombrar algunas obras. También fue presidente de Gimnasia y Esgrima y propietario del canal de cable Aconcagua Televisión.

C- Me da la impresión que esto no es puro talento solamente, sino también que hay una planificación empresarial sobre el ¿qué queremos hacer, cómo o a dónde tenemos que ir?

G- Totalmente, mi abuelo tiene esa genética empresarial de jugársela, de emprender y en algún punto me siento cercano a sus ideas. Tengo amigos que me dicen “che, lo que más admiramos de vos es la valentía”, esa cosa de animarse a jugársela. Con la música siempre sentí que si no me involucraba al 100 por ciento iba a estar especulando con eso “de qué podría haber pasado”. En los ensayos era muy tajante con los que tenían varios trabajos. Les decía “no, apuntemos todos a esto mismo”, y en ese sentido fui de liderar la banda para que nos concentremos y crezcamos. Invertimos sin ganar un peso durante cinco años. Todo lo que ganábamos lo invertíamos en la misma banda, y era tener paciencia pensando que ya nos iba a tocar a nosotros. Y en este sentido los chicos han sido muy de creer en esto y bancársela.

C- Hoy pueden decir “vivimos de la música”.

G- Sí, es increíble y no quiero romantizarlo ni bajar línea porque cada circunstancia, cada público es distinto. Pero nosotros, al apostar tanto, esa inversión se empezó a reflejar en los shows, en la calidad de las grabaciones, en tener el tiempo para poder crear y tener las necesidades cubiertas, esa apuesta primaria llevó que hoy a que la banda llene estadios o pueda viajar a México, Perú, Galicia, Barcelona, Madrid, Montevideo, y en todos los lugares que hemos tocado ni en los mejores sueños me los hubiese imaginado.

C- Ustedes trabajan mucho el tema de los videoclips, a partir de esos materiales también se hicieron muy conocidos. Se ve que tienen una gran producción, actuación, locaciones bonitas. ¿Un equipo externo los asesora?

G- Sí, nos asesoramos. Hicimos una empresa porque necesitamos que esta infraestructura esté a la altura de cualquier situación. Por un lado somos una empresa y por el otro tenemos muchos campos dentro de la banda. Está el campo de management, de la agencia que nos ayuda con las fechas, está Gonza Arroyo que es nuestro manager, nuestro sonidista, el equipo de stage que nos ayudan en las presentaciones y giras, iluminadores, maquilladores, vestuaristas, visuales. También tenemos un equipo de redes sociales, es 360 todo. Hay tantos ítems dentro del entretenimiento que tenés que estar muy organizado para no quedarte afuera de nada.

C- ¿Es cierto que cuando ya tenían en claro con tu hermano Sasha este proyecto de Gauchito tocaban en casamientos, fiestas privadas para ahorrar para los videos?

C- (risas) Sí, fue así. Sentía que teníamos que hacer solo dos canciones con unos buenos videoclips, con una buena grabación, y pegarle fuerte al medio. Había que llamar la atención. En casamientos, en Navidad y Año Nuevo salimos a tocar por bares, y toda la plata que juntamos fue a un chanchito y cuando ya tuvimos los temas dijimos “bueno ya es el momento de grabar” y llamamos a Mariano Di Césare, otro mendocino que es cantante de Mi amigo Invencible, que filma también videoclips. Se vino de Buenos Aires y nos filmó “The king of achura” que es el primer tema que salió y el segundo “El visto”. También metimos plata en pauta para inflar un poco los números en YouTube, que diera la sensación que el éxito se estaba dando. Yo fui muy estratégico para ver cómo teníamos que generar esa tensión. Y luego acompañarlo con algo orgánico.

C- ¿Has estudiado economía?

G- No, pero sí estudié periodismo, me gusta la comunicación, la sociología y como tengo a mi vieja y a mi hermano psicólogos me gusta eso. Pero la parte empresarial es por mi abuelo. Está bueno recordar todo lo que nos costó. Mi vieja me dice siempre “el ser humano se acostumbra rápido a lo bueno y muy lento a lo malo”, ahora viajamos y sí estamos en hoteles cinco estrellas, pero no nos tenemos que confundir porque el resultado actual es fiel reflejo de todas las ampollas, cicatrices, el tocar para cinco personas. Una vez en La Plata tocamos para siete personas porque salió mal una fecha y eso está bueno contarlo porque no hay que romantizar la música. Es más disciplina y esfuerzo y tener un grupo que crea en esto, que en pegarla rápido.

Gauchito Club-Galicia (1).jpg Gauchito Club en Galicia durante el cierre de su gira por España.

Romper la "maldición del Arco Desaguadero”

C- ¿Cómo lograron romper la maldición del Arco Desaguadero y dejar de ser una banda local?... que también decir “local” es peyorativo para los músicos de la provincia que tanto se esfuerzan.

G- Sí, totalmente. Dejamos de resistir. Mendoza es hermosa, hay que entender su lenguaje, su región, viajar, siempre estuve muy orgulloso de Mendoza. Creo que es la mejor provincia. Siempre que voy a los festivales les digo a los músicos que vengan porque acá está la posta. Siempre que viene alguien se quiere quedar a vivir. Uno cuando empieza a viajar extraña porque se da cuenta que en Mendoza se da esa cosa familiar. En las otras provincias hay otra idiosincrasia, otra cultura. Mendoza rompe ese esquema, te abraza, te cobija, te da trabajo, te hace crecer. Y Gauchito ha sido un poco como la bandera. En algún punto eso no se pudo lograr con los Enanitos Verdes, que son como nuestro faro a seguir porque cómo han iluminado Latinoamérica con su música pero no fueron profetas en su tierra. Nosotros sí vamos a tratar de ser profetas, pero valorando el espacio en el que estamos.

C- Y en esto ustedes ni se plantean irse a Buenos Aires, pueden seguir en Mendoza y proyectándose internacionalmente como lo están haciendo.

G- Tenemos la suerte de ser la única banda que entró en el pelotón de la conversación internacional, de Argentina, de Mendoza, que no se ha tenido que ir a Buenos Aires. Por una simple razón, porque a partir de la ebullición de las redes sociales le podemos hablar directamente a nuestro nicho, al público, ponés un link de ventas y sacás pasajes a cualquier lugar del mundo. Antes había que ir a Buenos Aires a que te pase una radio para poder pertenecer. Y cuando vos pertenecías a algún sello discográfico te ponía una plata como para grabar. Era una burocracia que hoy en día se ha roto, para bien y para mal. Porque la música al tener un acceso tan rápido también la gente tiene mucho volumen para escuchar, pero al haber tanto tiene poco tiempo para consumir todo.

Gauchito Club-Barcelona (1).jpg Presentación en Barcelona, donde agotaron todas las entradas.

La producción musical, carrera solista y la proyección internacional

C- ¿Y cómo vas llevando tu carrera de productor musical también?

G- He producido a otras bandas, de todos maneras me he enfocado en producir a Gauchito. Los últimos tres discos los he producido yo. También he ayudado a bandas como Batos, la Skandalosa Tripulación, a Néctar, que son todas bandas locales. Ahora me están hablando de una banda de hip hop de Uruguay que es muy importante allá. También estoy con mi proyecto solista. Y hace poquito con mi hermano tuvimos la suerte de firmar con Warner que nos ha dado la posibilidad de reservar estudios en cualquier parte del mundo. Voy a grabar en Madrid durante 12 días y me estoy contactando con músicos españoles para hacer colaboraciones. Esto es un costado más sensible, más personal pero seguramente va a tener cosas de Gauchito porque hay similitud.

C- ¿Han colaborado con otros músicos?

G- Sí, con Muerdo que es un artista español, con el Kuelgue, con Bandalos Chinos, La Delio Valdez, Axel Fits, y dentro de poco haremos un tema con Leo Rizzi, que es un artista de Montevideo y de Madrid, “Tu Casa”, algunos dicen que es la continuidad de “La Pibita”.

C- ¿Con qué músicos trabajarás en España?

G- La idea sería que suene con aires de flamenco, que el aporte español tenga ese condimento. Traer ese disco acá y que la gente pueda viajar con ese material. No necesariamente serán músicos tan conocidos, sino como Gauchito que estén creciendo y les ayude a hacerse conocer. Mi hermano también tiene su proyecto solista.

C- Con esta gira internacional es impresionante la proyección que han logrado...

G- Es un sueño. Justamente la plataforma de México, en el DF es como la meca de los músicos. Primero que hay una cantidad de gente dispuesta a escucharte, si tenés la suerte de que les guste se hacen muy fanáticos. Se tatúan, compran merchandising. Y hay lugares muy grandes para tocar. Hay escenarios para 10 mil personas en Monterrey por ejemplo, y el segundo punto es que está muy cerca del público latino de Miami. Es como una plataforma directa a Estados Unidos.

