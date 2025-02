Ernesto Pedernera, en la cuerda floja: "Hasta ahora soy el entrenador de Godoy Cruz"

A pesar de los dichos de Pedernera, es prácticamente un hecho que no seguirá dirigiendo al Expreso y en las próximas horas llegaría el anuncio oficial de su salida después de cinco partidos con dos derrotas, dos empates y un partido inconcluso. También se haría oficial el nombre del nuevo entrenador.

Pedernera--.jpg Ernesto Pedernera habló en conferencia de prensa tras el empate ante River Plate y aseguró que ningún dirigente le comunicó nada.

Ernesto Pedernera y su continuidad en Godoy Cruz

Con respecto a su continuidad el DT afirmó: "Estoy enfocado en mi trabajo, no me guio por lo que dicen, se que estoy expuesto.Yo trato de seguir enfocado en mi trabajo y no me modifica en nada lo que puedan decir. En el fútbol cuando se gana está todo bien y en las derrotas está todo mal. Los dirigentes son los que deciden, hasta ahora soy el entrenador de Godoy Cruz y trabajaremos para lo que viene".