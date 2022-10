Enzo Secades, el mendocino que heredó el nombre de Francescoli por el fanatismo de su padre

►TE PUEDE INTERESAR: Gimnasia y Esgrima le ganó el clásico a Independiente Rivadavia y dio otro paso por el ascenso

El ex Luján Sport Club y Huracán Las Heras le contó a Ovación desde ese país cómo está en Europa.

-¿Cómo te va en el Toledo de España?

-La verdad que me va de 10, me he adaptado muy rápido con el grupo y la gente del club.

Enzo Secades- Jugador de Futbol

-¿Cómo es el club y la ciudad donde vivís?

-El club es increíble, desde la infraestructura, como el gimnasio, la sala de kinesiología y su predio hasta los materiales con los que trabajás todos los días. Es un club muy ordenado la verdad.

Y la ciudad es hermosa, tranquila y muy turística, donde tenés para hacer muchísimas actividades y podés conocer unos paisajes increíbles.

-¿Cómo se dio el pase a ese equipo?

-Hace un año que venía hablando con una persona de esta posibilidad, pero por distintos motivos no se podía hacer, hasta que en junio de este año volvimos a hablar y pudimos hacer que pueda estar acá y estoy muy contento.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Sí, me acuerdo del primer club, Laverriere, ahí en Las Heras; tenía 12 años, me llevó mi papá una tarde de verano que empezaba la pretemporada.

-¿Qué representó en tu carrera Carlos Zuquetti?

-A Carlos y a su familia les tengo muchísimo aprecio, él ayudó mucho a los chicos de la escuelita Eficaz y del club Laverriere. A pesar del tiempo siempre sigue en contacto con todos los chicos que salieron de ahí y yo por lo menos lo tengo muy presente.

-¿Qué recordás de tu paso por la escuela Eficaz?

-Viví momentos lindos, esperábamos que llegue la tarde para ir y divertirnos hasta que se haga de noche.

-¿Cómo te fue en Laverriere y Fundación?

-Me fue muy bien, conocí a mucha gente y amistades que hoy tengo, como Sebastián Crauchue y Gonzalo Fossas.

-¿Qué podés decir de FADEP?

-Estuve dos años ahí y me sentí muy cómodo, es un club que está en crecimiento y que tranquilamente podría estar en una categoría superior.

-¿Cómo viviste con el Cruzado el ascenso a la Primera Nacional?

-Fue algo increíble, compartí plantel con jugadores de mucha experiencia que me ayudaron mucho.

-¿Qué viviste en Luján y Huracán?

-En Luján estuve poco tiempo, es un lindo equipo y con buena gente que tiene ganas de que el club crezca. En Huracán conocí a gente increíble que da todo por ese club y quiere que salga adelante.

-¿Qué debe tener un delantero para ser efectivo?

-Lo principal es que tenga gol y sacrificio, creo que es lo más importante de todo.

-¿De qué equipo sos hincha y qué referente futbolístico tenés?

-Soy hincha de Huracán Las Heras y futbolísticamente hoy día creo que Lautaro Martínez es uno de los mejores en mí posición.

