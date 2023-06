Emanuel Sáez, contra viento y marea, logró el ascenso a la primera división de Andorra

►TE PUEDE INTERESAR: Un escándalo: echaron a Diego Cocca como entrenador de la selección de México

Sáez vive en un pueblo de España que limita con Andorra, se llama Seo de Urgell.

-¿Qué decís del ascenso que lograste con el Ce Carroi?

-Fue algo único, una sensación de que todo el esfuerzo había valido la pena, se me pasaron por la cabeza todas las personas que estuvieron conmigo en este camino y recordé muchos momentos difíciles vividos pero que me han dado mucha experiencia.

-¿Cómo es el club donde jugás?

-Es un club que está ordenado administrativamente para traer jugadores de diferentes partes del mundo, los campos de entrenamiento e instalaciones están en perfectas condiciones y eso ayuda a obtener resultados. El plantel es uno de los más jóvenes de la liga y hay muchos chicos latinos con muchas ganas de triunfar en el fútbol.

-¿Cómo es el lugar donde vivís y cómo te trata la gente?

-Es un lugar muy tranquilo, la casa en donde vivimos está en un pueblo, ahí convivo con algunos de los chicos del equipo, tengo que decir que la relación es muy buena y me tratan muy bien.

-¿Estás con algún argentino en el equipo?

-Sí, estuve con tres argentinos, Mateo Guevara, Valentín Castillo e Ignacio Cauda, excelentes compañeros.

-¿Cómo fueron tus comienzos en Luján?

-Fueron muy lindos, aprendí a tomar sentido de pertenencia por esa camiseta y me tocó subir de muy chiquito a entrenar por primera vez en primera (14 años), donde unos años después pude debutar en la Liga Mendocina y ser parte del plantel que ascendió al Federal B. Siempre mis deseos son los mejores de corazón para Luján Sport Club.

-¿Cómo te fue en Gimnasia y Esgrima?

-En Gimnasia tuve momentos buenos y malos, fue una época muy difícil de mi vida en donde estudiaba y trabajaba cuando conseguía algo, por lo que me tomaba cuatro colectivos por día y llegaba a mi casa a las 23 todos los días.

Tuve varias lesiones que me hicieron bajar de división varias veces cuando había subido con primera, pero siempre fui muy reservado y el club nunca supo de mi situación hasta que me fui por voluntad propia ya que estaba agotado mentalmente, pero fue un lugar que me dio experiencias muy lindas y pude recorrer algunas provincias al jugar AFA.

-¿Qué recordás de tu paso por Universidad y Beltrán?

-En Universidad llegué en mi peor momento luego de salir de Gimnasia, pero encontré gente muy buena y humilde que me ayudó mucho a recuperarme, no fui protagonista en ese equipo pero logramos un ascenso a la A de la Liga mendocina, allí solo estuve seis meses.

y¿Y Beltrán fue el último club donde estuve en Mendoza, logramos salir campeones de la B de la Liga Mendocina B y formamos un grupo muy lindo y con buenos compañeros. Me fui agradecido con la dirigencia de ese lugar por su humildad, buen trato y cumplimiento de sus palabras.

-¿Qué técnico te marcó en el fútbol?

-Me marcaron varios, pero tengo que destacar a Antonio Torre y Jorge Profeta, fueron personas increíbles conmigo y hasta el día de hoy nos contactamos. Quiero destacar a mi actual técnico Aldo Papadopulos, que es un excelente profesional a pesar de su juventud y fue un gran artífice del ascenso que logramos.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Sí, me probé en Gimnasia, donde asistieron muchísimos chicos y tuve la suerte de ser seleccionado. Fui solo a las pruebas.

-¿Cuál es tu objetivo en el fútbol?

-Mi objetivo en el fútbol es dejar una marca como persona y como jugador y demostrar que si uno pelea por lo que quiere puede lograr grandes cosas, quiero llegar lo más lejos que pueda pero me gustaría ser una inspiración para muchos chicos que la pelean desde abajo. Quiero destacar que soy diabético tipo 1, lo cual me cerró algunas puertas en su momento para ir a algún club importante.

-¿Qué referentes tenés en tu puesto?

-Mis referentes son Fernando Redondo y Fernando Gago.

Otros datos de Emanuel Sáez

Emanuel Alejandro Saez Valdearenas nació el 2 de junio de 1997 en Mendoza.

Jugó en Luján (allí se inició y debutó en primera), Gimnasia y Esgrima, Universidad y Beltrán. Me inicié en Luján Sport club y ahí debute en primera también

Su familia está integrada por sus padres, Carlos (tiene 58 años) y Marta (55) y por sus hermanos Daniel (27) y Gabriel (19). Está de novio desde hace seis años con Sofía (25).

