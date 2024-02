El presidente de Godoy Cruz señaló que "el plantel está bien y van a dar todo lo que tienen"

Chapini Tomba.jpg El presidente de Godoy Cruz Alejandro Chapini habló con Canal Siete y se mostró confiado en que su equipo pueda revertir el 1 a 0 en contra en su visita al Colo Colo en Chile.

"El plantel está con confianza, pese a este ir y venir que nos obliga a tener que jugar cada 72 horas", señaló a modo de reproche, luego de que el equipo tuvo que viajar en micro a Chile, debido al paro de los trabajadores aeronáuticos en nuestro país.

Entrevistado por Sergio Robles en el lobby de un hotel de la zona de Las Condes, en Santiago de Chile, el presidente de Godoy Cruz -Alejandro Chapini- se mostró optimista y con confianza en los jugadores que dirige el Gato Daniel Oldrá. "Este es un partido de 180 minutos, han pasado 90, vamos perdiendo 1 a 0, y todo puede pasar. Creo que hoy (los chicos) van a estar a la altura.

Luego el dirigente tombino puso contó el entretelón del viaje vía terrestre para cruzar la cordillera. "Se lo hemos explicado a los jugadores y al cuerpo técnico, que no había otra forma que llegar, ya que Conmebol nos pidió que estemos no menos de 24 horas antes del partido. No había otra opción, así que tuvimos que hacer una serie de cambios de último momento, que nos trajo en colectivo y llegamos ayer (miércoles) a la mañana, entrenamos, y ya estamos en la vigilia por estas horas", cerró.