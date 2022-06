El Pipita Higuaín y las crudas confesiones de su paso por la Selección argentina

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial de Qatar 2022: un estudio predictivo le bajó los humos a la Argentina

"El club de amigos llegó a la final del mundo (Brasil 2014). Si hubiésemos salido campeones, habríamos sido la gloria, pero como no pasó, no sirvió", comentó el atacante.

gonzalo-pipita-higuain1.jpg Gonzalo Pipita Higuaín comanda una charla ante sus compañeros del inter Miami, en la MLS.

Además, el Pipita Higuaín aseguró que disfrutó sus convocatorias en los distintos ciclos que tuvo en la Selección argentina, pese a la presión que existía en esos momentos por las sequía de títulos: "eran lindos igual. El estar, el disfrute y la armonía, con toda la carga que venía de afuera, era más difícil, pero igual llegamos a finales. Imagínate la fortaleza mental que tenía ese plantel".

El Pipita Higuaín, referente de la Selección argentina

Posteriormente, en declaraciones televisivas con Tyc Sports, el Pipita Higuaín consideró desmedidas la críticas y comentó lo que le decían otros futbolistas: "de otras selecciones nos decían que si hubieran logrado lo nuestro, les habrían armado estatuas".

Además, para analizar su paso en la Selección nacional, en la cual sumó 31 goles en 75 partidos y disputó tres mundiales -2010,1014 y 2018-, recordó a Marcelo Bielsa, quien suele mencionar que hay "valorar más el recorrido y no tanto el resultado".

gonzalo-pipita-higuain2.jpg Gonzalo Pipita Higuaín se siente parte de la Selección argentina, pese a no jugar en el presente.

"Hoy no me mueve la aguja si me valoran o no, lo dejo a criterio de los demás. Sé que por momentos han tenido comentarios y mensajes exagerados, pero no tengo rencor para nadie. Amo argentina y amo mi país. Simplemente gracias".

El Pipita Higuaín y su admiración por Alejandro Sabella

Por otra parte, el Pipita Higuaín, delantero que milita en la MLS de Estados Unidos, recordó al fallecido entrenador -en Brasil 2014- Alejandro Sabella: "es un maestro. Tenía una tranquilidad, una templanza y un cariño con el jugador. Imborrable de mi memoria gracias a la armonía que daba él".

Argentina, en la piel del Pipita Higuaín

Por último, Gonzalo Pipita Higuaín, delantero de 34 años, comentó que siente "orgullo" de la actualidad argentina de la mano de Lionel Scaloni y comentó sentirse parte de la misma más allá de no seguir vistiendo la camiseta.

"Antes de esta generación se pedía que pasemos los cuartos de final y ahora, ser campeón. Y quién puso esa vara, nosotros que jugamos tres finales", finalizó.