El palo de Diego Cocca a la FMF al recordar su despido de la Selección de México

Promediaba el mes de junio cuando la Federación Mexicana de Fútbol tomó la decisión de ponerle punto final al ciclo del argentino en la Selección de México.

La derrota 3-0 ante Estados Unidos en el marco de las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf, fue la gota que rebalsó el vaso para los directivos.

En su momento, fue Juan Carlos Rodríguez quien explixó los motivos en los que se basó la FMF para interrumpir el vínculo de Diego Cocca a los pocos meses de su oficialización.

“La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Lo que no se puede aceptar es la forma que sucedió, se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo”, explicó el ahora expresidente de la Federación.

Diego Cocca (2).jpg Diego Cocca y un palito a la FMF.

La respuesta de Diego Cocca sobre su salida de la Selección de México

Diego Cocca llegó al banco de suplentes de la Selección de México en reemplazo de Gerardo Martino, quien dirigió al Tri en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Su ciclo en el seleccionado azteca duró apenas siete partidos: tres triunfos, tres empates y una derrota. Jaime Lozano fue el encargado de reemplazarlo de forma interina.

En medio de su charla con EFE, Diego Cocca dejó clara su postura, con palito inliodo para los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol.

"Siempre estaré agradecido a México, porque me ha dado mucho, y cuando me llamó la selección, no tuve dudas, porque soy una persona que se deja llevar por el corazón, pero la Federación no se portó bien conmigo, ya que me destituyeron sin que hubiera razones para ello", sentenció.