El llanto de Cristiano Ronaldo tras errar un penal para Portugal en la Eurocopa

Cristiano-Ronaldo-1.jpg

En el entretiempo las cámaras enfocaron a CR7 y su reacción sorprendió a todos, ya que no podía parar de llorar.

Embed - ¡CR7 FALLÓ UN PENAL, LLORÓ, SE REDIMIÓ Y AVANZÓ A CUARTOS! | Portugal 0-0 Eslovenia | RESUMEN

En las redes sociales se viralizó el momento donde el crack portugués estaba quebrado.

Embed

Qué dijo Cristiano Ronaldo después de errar el penal

“Primero sentí tristeza y luego alegría, eso es lo que te da el fútbol, momentos inexplicables, un poco de todo. No he cometido errores este año y cuando más lo necesitas, Oblak lo salva...”, dijo Cristiano tras el partido.

"Podía haber dado la victoria a Portugal, pero no pude. Oblak me lo paró. Durante un año no fallé ningún penal y cuando más lo necesitaba Oblak apareció", dijo el jugador que actúa en el Al-Nassr de la Liga Profesional de Arabia Saudita.