El llamativo agradecimiento de Ander Herrera a Ignacio Miramón en su presentación como jugador de Boca

Luego de contestar todas las preguntas, y justo en el momento en el que Juan Román Riquelme traía la camiseta para la foto final, el español volvió a sentarse y tomó nuevamente la posta.

"Ah, por cierto... Le quiero agradecer a Nacho Miramón, quien fue quien se prestó a darme la 21. No lo había pedido, pero él me mandó un mensaje muy cariñoso. Quiero agradecerselo como ya lo he hecho en persona", lanzó Herrera.

"LE QUIERO AGRADECER A NACHO MIRAMÓN POR DARME LA 21"



Ander Herrera y su agradecimiento para su compañero de Boca

Posteriormente, con una sonrisa de oreja a oreja, se paró y posó para las cámaras junto a la figura del presidente y máximo ídolo de la historia de Boca. Mientras tanto, de fondo se pudo escuchar el aplauso de los presentes.

Otras declaraciones de Ander Herrera tras ser presentado en Boca

Al ser consultado sobre el motivo que lo llevó a elegir a Boca como destino, fue contundente: "Llega un momento en el que uno piensa que el final no está lejos y hay oportunidades que no se pueden dejar pasar".

"Ya cumplí algunos sueños, como jugar en grandes clubes y en la Selección, pero llegar al más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo era otro de ellos. Quería cumplirlo. Dije que si salía esta opción no lo iba a dudar, y le di para adelante. Lo contractual fue lo de menos, cuando termine mi carrera quería decir que jugué en Boca", completó Ander Herrera.

Para finalizar, sobre el mensaje que recibió de su amigo Leandro Paredes, sentenció: "Paredes me habló y me felicitó por venir a Boca. Me dijo lo importante que es jugar en esta institución".