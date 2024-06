El Kun Agüero fue terminante sobre su posible regreso a Independiente

“Todo surgió con el audio del cardiólogo. A partir del sexto o séptimo mes que me retire empecé a hacer ejercicios para ver cómo estaba el corazón. Como nunca se pudo detectar que algo andaba mal, estaba la posibilidad de volver. Hasta a mí me dejó un poco shockeado, había esperanza", contó el ex delantero de Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.

kun 1.jpg El Kun Agüero aclaró su situación respecto de Independiente de Avellaneda.

Agüero se acercó a Independiente durante el ciclo de Carlos Tevez como DT e incluso su hijo, Benjamín, se incorporó a las inferiores del club este año: "Con Carlitos me llevo muy bien. Cuando fue a Independiente le dije que tenía todo mi apoyo y que lo podía ayudar en cualquier cosa que necesite del club. Fue en un momento muy complicado. Ningún técnico quería ir, todos se hacían los boludos. Era un desafío complicado".