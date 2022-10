El Kun Agüero dio detalles de la salida de Messi del Barcelona y explotó todo

►TE PUEDE INTERESAR: Mundial Qatar 2022: el Papu Gómez surtió al uruguayo Valverde y hay preocupación

messi-aguero-1 (1).jpg

Y añadió: "Estábamos en la habitación y él, cada tres o cuatro días me decía 'bueno, pa, ya creo que renové, me vas a tener que sacar una foto con la camiseta del Barsa. A la tarde lo hacemos'. Pero cuando lo iba a buscar, me decía: 'Todavía no'".

►TE PUEDE INTERESAR: Lionel Messi es furor por lo que hizo en la práctica del PSG

En esa línea, el "Kun" continuó: "A los dos días, otra vez. 'Bueno ahora, sí, la fotito', sacaba la camiseta y yo por dentro decía 'la reconcha de la lora, ponéte la camiseta, te saco la foto y ya está'. El jugador no tiene la culpa, él responde a la decisión que toman los que tienen que arreglar su contrato, como todo jugador".

El Kun Agüero y la salida de Messi del Barcelona

"Las verdades las saben los que está realmente en las negociaciones. Y el jugador no está en las negociaciones. Yo no me senté a negociar con el Manchester City la renovación de mi contrato. Yo no sé qué hablan ahí, qué pasa en ese momento. El jugador tiene que creer en lo que le dicen, y lamentablemente es así con todos. A algunos le va mal, a otros bien", cerró el ex delantero.