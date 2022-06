El jugador de la Selección Argentina que será papá por primera vez

►TE PUEDE INTERESAR: La historia de Exequiel Zeballos, el pibe que viajaba 1100 kilómetros para jugar en Boca

Gio Lo Celso, jugador de la selección, anunció que será papá

Magalí Alcacer y Gio están juntos hace muchos años y están felices por la noticia.

Lo-Celso-novia.jpg

"Aprovechando la situación queríamos contarles que vamos a ser padres. Como pueden ver el color de los globos, estamos esperando una niña. Si Dios quiere, el 5 o 6 de diciembre va a estar llegando", les dijo Lo Celso a sus familiares.

►TE PUEDE INTERESAR: Le mandó una carta a Messi y obtuvo un innovador artefacto para no videntes

"Que disfruten la fiesta, saben que los quiero mucho. A pesar de que no nos vemos muy seguido, tengo los mejores recuerdos de todos. No me olvido de ninguno. Esperemos que nuestra amistad siga muchos años más", añadió.

Lo-Celso-Argentina-Brasil.jpg

Así fue la fiesta donde estuvo Lo Celso

El ex jugador de Rosario Central cantó en el escenario y estuvo la banda Los Palmae.

Lo Celso está en un gran momento, ya que llegó a la semifinal de la UEFA Champions League con Villarreal (es titular).

Giovani no sería cedido al Submarino Amarillo por parte de Tottenham, club dueño de su pase, y ahora lo busca el Atlético de Madrid de Diego Simeone.