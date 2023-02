El increíble recuerdo de Alexis Mac Allister del Mundial Qatar 2022

►Te puede interesar: Cuándo será el debut de Enzo Fernández en el Chelsea

mac allister cuadro.jpg

"Ha sido un honor y un privilegio enmarcar estas botas usadas en partidos de la Copa Mundial para Alexis Mac Allister. El equipo ha trabajado arduamente para producir esta exhibición única completa con un impresionante fondo personalizado con imágenes personalizadas y todos los resultados relevantes de los partidos, pantalla de video LCD y, sobre todo, manteniendo las botas en su estado original con las técnicas de aplicación correctas", reveló la publicación".

►Te puede interesar: Mauro Icardi pasa su mejor momento en el Galatasaray

Mac Allister

Embed

"Es genial saber que los mejores del mundo confían en nosotros para ofrecer presentaciones de alta calidad", indicó Mount Memories, al tiempo que en las redes se viralizó una imagen del cuadro.

Alexis Mac Allister cumplió el sueño de todo jugador

Alexis Mac Allister se refirió a la consagración en el Mundial de Qatar y remarcó que se trata del "sueño de todo jugador", mientras que rememoró cómo vivió los festejos en el regreso al país.

enzo alexis.jpg Enzo Fernández y Mac Allister volverán a compartir el campo de juego

"Teníamos expectativas altas en el Mundial. No éramos el más vistoso pero sí éramos el mejor equipo y eso hay que ser para terminar como campeón", expresó Mac Allister en ESPN.

Sobre la relevancia que tuvo en el seleccionado, señaló: "Sabía que, con la lesión de Giovani (Lo Celso), había una posición para ocupar y cuando me tocó en el segundo partido, tenía mucha confianza. También me ayudaron los chicos".

Recuerdos y lágrimas de un campeón del mundo

"Mi familia estaba atrás del banco. Al verlos, lloré por un minuto y luego me crucé la cancha para abrazar a mis compañeros. Nunca había vivido algo así", agregó el ex futbolista de Argentinos Juniors y Boca.

Alexis Mac Allister, de 24 años, continuó: "No caemos todavía. Sabemos de la importancia de haber ganado la Copa del Mundo, pero pasará el tiempo y en cinco o diez años nos daremos cuenta".

alexis-mac-allister.jpg Alexis Mac Allister celebró a su arribo a Brghton

Por último, el mediocampista recordó los festejos con más de cinco millones de personas en las calles: "En un momento me di cuenta que me empezaba a emocionar. Me di vuelta, mirando hacia la mitad del colectivo, y me puse a llorar un poco. Estaba el Papu (Alejandro) Gómez al lado mío, me abrazó y me dijo algunas palabras. Fue un momento emocionante porque nos dimos cuenta de cuán importante era para la gente. Fue muy lindo y el poder compartirlo con ellos fue algo especial".