El incómodo momento que vivió Sebastián Domínguez tras la derrota de Tigre frente a Unión

"De corazón, hay jugadores que no pueden jugar en Tigre porque son tortugas. Yo te voy a dar nombres: (Juan) Sánchez Miño es una tortuga, no sé cómo puede jugar en Tigre y no sé qué le verás vos", comenzó diciendo el periodista en la sala de prensa.

"Valoro tu orgullo por haber agarrado este equipo porque viéndolos a estos muertos la verdad es que si yo fuera un técnico, no agarro", aseguró. Y agregó: "No te echo la culpa a vos porque los venimos viendo a estos muertos. Son unos muertos".

Tigre.jpg Tigre volvió a perder en la Copa de la Liga y está último en la tabla de posiciones.

Ante la insólita intervención, Domínguez quedó atónito buscando qué a responder, a lo que señaló: "¿Cuál es la pregunta? Esa fue una descarga". Un silencio se produjo en la sala ante el tenso e incómodo momento.

Luego, el reciente entrenador de Tigre analizó: "El empate le quedaba bien al partido. Los chicos están con ganas de seguir intentando. Sin dudas que si se puede vamos a reforzarnos, pero quiero mejorar también a los que están. Confío en ellos".

Seba Domñingurz.jpg Sebastián Domínguez asumió tras la salida de Pipo Gorosito.

Tigre en la Copa de la Liga

Tras la salida de Néstor Gorosito, Tigre anunció como DT a Sebastián Domínguez, con la difícil tarea de sacar al conjunto de Victoria del fondo de la tabla. En lo que va del año, el equipo cosecha solo 5 puntos, acumula un total de 11 derrotas, 2 empates y un solo triunfo; y lleva el sello de ser quien más goles ha recibido en la Copa de la Liga, con un total de 25 tantos en su contra.