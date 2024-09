El gol de Boca que avivó la polémica en el partido ante Talleres

Brian-Aguirre-Boca-1.jpg

En los primeros minutos, el equipo de Diego Martínez generó peligro, pero sin embargo, la polémica no tardó en llegar, ya que a los 10 minutos, Brian Aguirre logró abrir el marcador para Boca en una jugada controversial, donde parecía que la pelota había salido del campo.

Sin VAR en la Copa Argentina, el tanto fue convalidado, y a pesar de las protestas de los jugadores de Talleres, Boca se puso 1-0.

Talleres protestó el gol de Aguirre para Boca

Los jugadores de la T salieron disparados para reclamarle a Andrés Merlos y a su juez de línea pero el árbitro no dudó y sancionó el tanto del Xeneize. Las reiteraciones de la jugada demostraron que la queja estaba más que justificada, ya que efectivamente la pelota cruzó en su totalidad la línea de fondo y el gol no debió ser convalidado, pero como en la Copa Argentina no se usa el VAR pueden pasar errores groseros como este.