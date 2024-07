El Gato Oldrá tras el triunfo ante River: "volvimos a tener la identidad que el equipo siempre ha tenido"

"Sabíamos que River es súper ofensivo, que todo el tiempo te ataca y bueno, si nosotros en el bloque defensivo, en la mitad de la cancha estábamos bien y podíamos salir rápido con el Willy y con Barrea, le podíamos hacer daño como en algún momento pasó. En el segundo tiempo defendimos mucho mejor y bueno, al poner otro delantero por dentro, ya se hizo más directo, pero hicieron un gran trabajo los defensores y sufrimos menos que en el primer tiempo", señaló quien fuera defensor de River.

Cómo lo vivió el Gato

Sobre como llegaba Godoy Cruz al encuentro de este miércoles, Oldrá fue claro: "Lo primero que teníamos que volver a encontrar es la identidad porque en el último partido sentí que no habíamos competido. Llevamos un año y medio en el que creo que siempre competimos y me fui con esa bronca. Por eso le di la confianza al mismo equipo porque sabía que también a veces se puede tener una mala tarde, más con un rival como era Racing. Y hoy era un partido muy parecido por la jerarquía del otro equipo".

"Voy a estar a muerte con este plantel y vamos a dejar la vida. Le demostramos a todo el mundo que podemos seguir peleando".

Cortitas del Gato Oldrá tras ganarle a River

Su apoyo al plantel: "Por supuesto que estoy a muerte con este plantel porque es lo que tengo. Hoy mi plantel es este y tengo que meterme de cabeza a resolver las situaciones que vamos teniendo partido tras partido".

godoy 1.jpg Godoy Cruz se recuperó con un gran triunfo ante River. Martín Pravata

El regreso de Ábrego: "Gonzalo ha llegado hace poquito, terminó la temporada y tuvo un parate largo. Arrancó un poco tarde con nosotros en la pretemporada, pero se está poniendo bien y va a ser un jugador importante para el grupo. Cuando él se fue, nosotros habíamos formado un gran equipo y él estaba dentro de ese equipo"

La importancia de ganarle a River: "Siempre a mis futbolistas les digo algo que queda para mí y sé que para estos partidos siempre el futbolista tiene un impulso aparte, no digo que en otros no lo tengan, pero Boca, River, Racing son súper poderosos y ellos saben que en estos partidos no hay que tener errores. Los jugadores han sido consecuentes de muchas cosas que hemos vivido juntos y pudimos resolver este partido contra el único equipo al que nosotros en este ciclo no le habíamos ganado".

Alejandro Chapini confirmó que apelarán la sanción de AFA

El Gato, a corazón abierto: "Hacía mucho tiempo que no ganábamos y era una necesidad que tenía el plantel y nosotros. No habíamos perdido mucho, pero tampoco habíamos ganado, entonces era algo que nosotros interiormente sentíamos. Fuimos el mejor del torneo pasado en puntos y ahora habíamos tenido dos o tres partidos que no pudimos ganar. Teníamos esa espina, pero siempre hemos confiado en lo que tenemos, en nosotros y la vamos a pelear. Esto recién empieza y lo más importante es que volvimos a tener la identidad que el equipo siempre ha tenido".