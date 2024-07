El emotivo discurso de Martín Demichelis en su despedida de River

demichelis 8.jpg Martín Demichelis fue aplaudido por los hinchas de River.

"Cometí errores, está claro. Pero desde el día que pise Argentina me fui convirtiendo en un mal marido, en un mal padre, en un mal tío, en un mal amigo, en un mal hermano. Me desviví por River", asumió el ex defensor quien luego reveló la intimidad de la reunión en la que anunció su salida: "Desde el Mundial 2010, cuando quedamos eliminados, no veía llorar así a un grupo de jugadores".

"Fui, soy y seré siempre un hincha de River. Fue un verdadero placer y estaré eternamente agradecido".

"Gracias River. Gracias a los que estuvieron acá y a los que alentaron desde cualquier parte del mundo. Solo tengo palabras de agradecimiento. Fue un verdadero honor. Hasta la próxima", finalizó con una sonrisa emocionada.