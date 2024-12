El Dibu Martínez y la inolvidable sensación que le dejó haber ganado el Mundial con la Selección argentina

En tanto, el Dibu Martínez volvió a conmemorar aquel duelo ante Francia en el que la Selección argentina se impuso 4-2 en penales luego de igualar 3-3 en el tiempo reglamentario y sostuvo que ese día La Scaloneta jugó un “partidazo”.

“No sé si fue la mejor final de la historia, aunque eso nos dijo Giovanni Infantino (Presidente de la FIFA) en el vestuario. Para nosotros fue un mundial soñado. Empezaos perdiendo con Arabia Saudita y después empezamos a ganar. Terminamos muy fuertes”, declaró.

La final con Francia en el recuerdo del Dibu Martínez

Y añadió: “Ese encuentro fue mejor que la semifinal ante Croacia (Argentina ganó 3-0). El partido estaba muy controlado hasta el penal de Kylian Mbappé. Me sorprendió como fuimos progresando en el campeonato. Fuimos de menor a mayor”.

Además, volvió a referirse a la agónica atajada ante Randal Kolo Muani sobre el final del duelo ante los europeos y la comparó con la tapada a su compatriota Nicolás Domínguez en el cotejo ante Nottingham Forest del pasado sábado, válido por la decimo sexta fecha de la Premier League.

randal-kolo-muani-dibu-martinez.jpg La tapada inmortal del Dibu, frente al francés Kolo Muani, acción que no fue azarosa y que repite como un sello personal en los "mano a mano" con delanteros.

En aquel encuentro, los del Dibu Martínez cayeron 2-1 cuando estuvieron más de 80 minutos de partido con el resultado a favor de 1-0.

“Desde lo técnico es mejor la del Forest porque es más difícil, pero no va a haber otra atajada mas importante que la de Kolo Muani”, dijo el reciente ganador del premio The Best.

El Dibu Martínez y el Olimpia de Oro

Por otro lado, el ex Arsenal de Inglaterra, con paso por las inferiores de Independiente, se refirió al galardón obtenido en los Premios Olimpia de Oro, donde fue elegido como mejor deportista argentino del 2024 junto al piloto Franco Colapinto, quien debutó en la Fórmula 1 con la escudería Williams Racing en el corriente año.

Dibu Martínez no pudo estar presente en la entrega de las estatuillas, pero envió un video donde agradece haber conseguido la distinción.

“Gracias a todos los que me votaron. Este premio es muy importante. Me hubiese gustado estar ahí para recibirlo porque es un orgullo, pero la Premier League es muy demandante. Muchísimas gracias y vamos por otro”, cerró.