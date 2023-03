El Cuti Romero reveló por qué le gritó un gol en la cara a Kylian Mbappé

cuti-romero-kylian-mbappe1.jpg

En la gran final del Mundial Qatar 2022 entre la Selección argentina y Francia, se hizo más que viral la imagen del Cuti Romero gritándole en la cara a Kylian Mbappé.

Cuando se le preguntó el porqué de su reacción con el compañero de Lionel Messi en el PSG, el defensor albiceleste y del Tottenham respondió sin pelos en la lengua.

“La foto es hermosa. Voy a contarlo porque siempre los malos de la película somos nosotros, pero Mbappé le estaba diciendo cosas a Enzo. Le dijo un par de boludeces”, reveló el Cuti Romero sobre el sucedido.

“Y yo justo lo fui a sacarlo de ahí y mete el 3 a 2 Messi. Entonces me salió de adentro gritarle el gol en la cara”, acotó.

El Cuti Romero se relajó tras ganar el Mundial

Al ser consultado sobre la dimensión que le significó hacer ganado el Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina, el Cuti Romero lanzó: “Ser campeón del mundo es lo más importante que me pasó como futbolista, pero este último tiempo me relajé un poquito. Lo dejé un poco de lado porque si no los compañeros de Tottenham se enojan un poco”.

Luego agregó, para finalizar: “No me cambió la vida, pero sí me marcó, me cambió futbolísticamente muchísimas cosas. Seguramente para los próximos años voy a estar más tranquilo, sin esa presión en la Selección por haber conseguido todo”.