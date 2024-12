El Chori Cristian Mortes sigue vigente a los 37 años y disfruta del fútbol en Atlético Palmira

Cristian Mortes Palmira.-----.jpg

"Me encanta el fútbol. Es mi vida y hoy en día se lo inculco a mi hijo Giovanni Mateo que tiene 8 años y está haciendo sus primeros pasos. Siempre le digo que disfrute de este deporte y los dos amamos a Palmira", arrancó diciendo Cristian Mortes.

Sobre el afecto que ha recibido a lo largo de su extensa carrera futbolística, reconoció: "Me siento muy querido por la gente. Es bueno llegar a una cancha y que la gente te salude o te insulte. Quiere decir que algo bueno he hecho. En cada club por los que he pasado siempre he dejado buenos amigos y las puertas abiertas para volver ".

El Chori contó: "Además de jugar al fútbol reparto pan en Palmira. El futbolista de estas categorías tiene que trabajar. No se puede vivir del fútbol y uno lo hace por amor. La gente me brinda mucho cariño y estoy muy agradecido a los hinchas".

"Será un linda final con Huracán Las Heras y tiene un condimento especial por que voy a enfrentar a un club al que quiero mucho, donde salí campeón en tres oportunidades. Esperemos que sea una fiesta del fútbol este domingo en Las Heras y el miércoles en Palmira".

La trayectoria de Cristian Mortes

Atlético Palmira

Huracán Las Heras

Atlético Argentino

Andes Talleres

Rodeo Del Medio

Sportivo Desamparados y Trinidad de San Juan

Atenas de Río Cuarto

Florida de Rivadavia

familia de Cristian Mortes.jpg Cristian Mortes en familia en la cancha del Atlético Palmira con sus padres Isabel y José y su hijo Mateo.

"En Palmira estoy muy bien, hay un grupo muy sano, son todos chicos del club y trato de aportar mi experiencia en lo que puedo. A esta edad estoy para colaborar con el club y tratar de ser un ejemplo para los chicos que están muy motivados por jugar una final contra un rival de experiencia".