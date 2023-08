Edinson Cavani hizo su primer gol en Boca y sorprendió con el festejo

"No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar y el partido se podía complicar" resaltó el exatacante del París Saint Germain, que prefirió no emular a su compatriota y amigo Sergio "Manteca" Martínez, un implacable goleador xeneize, de principios de la década del '90.

