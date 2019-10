Los diez nominados al Premio Yashin al mejor arquero del mundo

La revista France Football anunció los nominados al Balón de Oro y también la selecta lista de candidatos al Premio Yashin, una nueva distinción para el mejor arquero del mundo que lleva el nombre del célebre guardavallas ruso Lev Yashin.

El trofeo que se entregará por primera vez esta temporada, tiene como principales candidatos al alemán Marc André Ter Stegen, del Barcelona, al francés Hugo Lloris del Tottenham y al brasileño Alisson, del Liverpool. Los 3 figuran entre los 30 candidatos al Balón de Oro y Alisson fue elegido en el once ideal de la FIFA en los premios The Best.

El brasileño Ederson (City), los eslovenos Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Samir Handanovic (Inter de Milán), el alemán Manuel Neuer (Bayern de Múnich), el camerunés del Ajax André Onana, el español del Chelsea Kepa Arrizabalaga y el polaco de la Juventus Wojciech Szczesny, son los otros candidatos.

El premio se entregará el próximo 2 de diciembre junto con el resto de los premios entregados por France Football, el Balón de Oro masculino, el Balón de Oro femenino y el Kopa al mejor jugador sub 21.