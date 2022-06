Diego Rodríguez llega con muchas expectativas a Godoy Cruz

►Te puede interesar: Godoy Cruz aclaró sus publicaciones en redes sociales

Diego Rodríguez Godoy Cruz dos.jpg Diego Rodríguez dijo que el Tomba tiene equipo para pelear el torneo. Foto: Pablo González Prensa Godoy Cruz

El Ruso Rodríguez, ex arquero de Independiente de Avellaneda y que viene de jugar en Grecia, admitió: "Las expectativas son las mejores y estoy sorprendido por la instalaciones que tiene la institución. El predio que tiene es de primer nivel. He tenido muchos compañeros que jugaron en este club, he hablado con jugadores que están jugando ahora a los que conocía de antes y me han hablado maravillas. Llegó a una institución muy ordenada".

Club godoy cruz.JPG

Sobre la decisión de venir a Godoy Cruz, que arranca penúltimo en la tabla de promedios, reconoció: "Hay un plantel muy bueno. Estamos para pelear cosas grandes, y después de eso, automáticamente el promedio va a aumentar. No tengo dudas. Hay un equipo para pelear arriba y un cuerpo técnico que está trabajando muy bien. Todo está dado para hacer un buen torneo, queremos ser un equipo protagonista, el grupo es muy bueno y me recibieron muy bien".

Con respecto a su paso por el Panetolikos de Grecia, contó: "Me tocó vivir varias situaciones extrafutbolísticas que no son las ideales para un jugador de fútbol y no tuve los minutos que esperaba. Son cosas del pasado y estoy en Godoy Cruz para hacer lo mejor por este club".

Diego Rodríguez tiene 32 años y mucha experiencia: "Lo más importante para un arquero es la lectura del juego y eso uno lo va adquiriendo con los partidos. Estoy en una edad plena, me siento muy a gusto y vengo a dar lo mejor por Godoy Cruz".

Diego Rodrguez Tomba.jpg El Ruso Rodríguez tiene 32 años y muchos lo conocen cuando jugó en Independiente de Avellaneda. Foto: Pablo González Prensa Godoy Cruz

Diego Rodríguez es el tercer refuerzo de Godoy Cruz para este nuevo torneo de la Liga Profesional ya que las otras dos incorporaciones son el delantero Cristian Chávez, ex Almirante Brown, y Pier Barrios, defensor proveniente de Quilmes.

La trayectoria del Ruso Rodríguez

Independiente 2011-2016

Rosario Central 2016-2017

JEF United (Japón) 2018

Defensa y Justicia 2019

Central Córdoba (Santiago del Estero) 2019-2020

Elche (España) 2020

Panetolikos (Grecia) 2021-2022

Godoy Cruz 2022

Jugó en la Selección Argentina sub 20 en 2009.

El posible equipo para el debut ante Platense

Lo once titulares que jugarían ante Platense este sábado desde las 19 serían los siguientes: Roberto Ramírez, Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Franco Negri; Gonzalo Abrego, Bruno Leyes, Matías Ramírez, Martín Ojeda y Tadeo Allende; Salomón Rodríguez.